Herbert Léonard hospitalisé : de quoi le chanteur souffre-t-il ? 

Aux dernières nouvelles, Herbet Léonard serait cloué sur un lit d’hôpital. Mais de quoi le chanteur souffre-t-il exactement ? On vous dit tout !

Durant plusieurs années, Herbert Léonard avait perdu conscience puis l’année dernière, le chanteur avait été victime d’une forme grave de Coronavirus. Dans les colonnes de France Dimanche, il avoue avoir frôlé la mort.

Herbert Léonard raconte ses problèmes de santé

A 78 ans, Herbert Léonard a subi de multiples coups durs. Ces dernières années, le chanteur a dû composer avec d’importants problèmes de santé. Comme il le rapporte auprès de nos confrères : “Le calvaire a commencé il y a 5 ans à cause d’une infection pulmonaire. Ce qui a entraîné 1 mois de coma puis l’an dernier, j’étais sous oxygène en contractant le Covid. Heureusement que je me suis fait vacciner car autrement, je serai déjà mort. Aujourd’hui, je vais mieux”, a-t-il rassuré.

Ces soucis de santé sont en partie dus au passé de l’artiste. En effet, il a longtemps été un gros fumeur. Aujourd’hui, il sensibilise les jeunes aux dangers du tabagisme. “Si je pouvais revenir en arrière, je n’aurais jamais touché au tabac. Je déconseille fortement la cigarette…Même si ça n’a pas été facile d’arrêter, j’ignore par que miracle j’ai réussi à me sevrer. Depuis, je n’ai plus envie de fumer et bizarrement, ça ne me manque pas”, souligne-t-il.

“Aujourd’hui, j’ai bien récupéré…”

Aujourd’hui, Herbert Léonard est au meilleur de sa forme. Il entend d’ailleurs enregistrer de “nouveaux singles”. “Le Covid a eu des effets négatifs sur mes cordes vocales. J’ai dû procéder à des séances de rééducation durant plusieurs mois. Aujourd’hui, j’ai bien récupéré. J’ai de nombreux galas prévus cet été mais on verra la suite”, a-t-il promis.

Dans tous les cas, l’interprète de “Pour le plaisir” peut compter sur le soutien de sa compagne. Comme il le souligne : “C’est une femme très courageuse. Sa présence et son appui m’aident beaucoup. Nous sommes très compliceset je peux également compter sur notre fille et nos petits-enfants”. A la bonne heure !