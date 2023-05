Hépar : l’eau minérale bientôt introuvable dans les rayons…

La division « Eau » de Nestlé vient de mettre à l’arrêt deux des six forages opérationnels pour ses bouteilles d’eau. Bien que l’entreprise agroalimentaire n’ait pas précisé la durée de cette mesure, il est possible que l’eau minérale Hépar soit bientôt introuvable dans les rayons des supermarchés. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent sur cette pénurie.

L’eau minérale Hépar bientôt introuvable dans les rayons : Nestlé met à l’arrêt deux forages pour la commercialisation de son eau dans les Vosges !

La pénurie d’eau se poursuit depuis l’annonce inattendue et inquiétante de la rupture de stock de la marque Mont Roucous en novembre dernier. Depuis, cette eau minérale, très prisée des jeunes parents pour hydrater leurs bébés, a complètement disparu dans la plupart des rayons des grandes surfaces. Ce scénario risque de se reproduire pour plusieurs autres marques, dont Hépar.

Le groupe Nestlé a officiellement annoncé le jeudi 4 mai dernier la suspension de l'exploitation de deux des six forages utilisés pour la commercialisation de son eau Hépar dans les Vosges. Cette décision a été prise dans le contexte de la sécheresse qui touche actuellement plusieurs départements français. Cette situation n'est pas encourageante pour la saison estivale à venir.

En effet, la direction générale du groupe Nestlé, dont la maison mère est située en Suisse, a communiqué à l’Agence France-Presse (AFP) que l’entreprise, dans son ensemble, « est confrontée à des conditions climatiques qui se détériorent, avec des événements plus fréquents et plus intenses, tels que les sécheresses régulières suivies de fortes pluies, qui affectent les conditions d’exploitation de certains forages sur son site des Vosges ». Dépositaire également d’autres marques de bouteilles d’eau telles que Perrier, Vittel et Contrex, seule Hépar, jusqu’à preuve du contraire, est concernée par cette restriction. La production de l’eau Hépar maintenue jusqu’à la « limite des quantités disponibles »

Les deux forages qui ont été mis à l’arrêt sont situés à de « faibles profondeurs » et sont donc plus « sensibles » aux « aléas climatiques« . Cela rend la « disponibilité de la ressource en eau sur ces forages vulnérable et rend très difficile le maintien de la stabilité des caractéristiques essentielles d’une eau minérale naturelle« , explique-t-on.

Toutefois, la production de l’eau Hépar, très appréciée des consommateurs pour sa richesse en magnésium, est maintenue grâce aux « quatre autres forages dont les conditions d’exploitation ne sont pas affectées« . Cela signifie qu’Hépar restera « disponible pour ses consommateurs et les distributeurs, mais dans la limite des quantités disponibles« , précise-t-on.