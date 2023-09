Hausse du prix du paquet de cigarettes à 12 euros en 2024

publicité

Face à la menace grandissante du tabagisme sur la santé publique, le gouvernement français envisage une nouvelle hausse du prix du paquet de cigarettes. Cette mesure vise à réduire la consommation et à atténuer les effets néfastes de cette habitude.

Hausse du prix du paquet de cigarettes pour diminuer la consommation

Depuis des années, l’État français recherche plusieurs solutions pour lutter contre le tabagisme. En ce sens, il envisage une possible augmentation du prix du paquet de cigarettes à 12 euros dès l’année 2024. Ainsi, pour les fumeurs, c’est la douche froide car cette initiative survient peu après une hausse en mai 2023. Cette dernière a effectivement déjà établi le coût à 11 euros pour diverses marques. Bien qu’Olivier Véran ait confirmé cette intention, aucune décision définitive n’a encore été prise. Il est donc conseillé de rester attentif à tous renseignements qui pourront suivre après.

Pour les experts en santé publique, il est clair qu’une augmentation significative du tarif est indispensable pour réduire la consommation. Toutefois, une source gouvernementale affirme qu’une simple hausse de quelques centimes ne suffira pas à impacter l’ingestion. En effet, cela ne va pas empêcher les fumeurs d’en trouver et d’en acheter. Toutefois, à l’horizon 2027, l’objectif est même de fixer le prix à 13 euros.

L’impact du tabagisme sur la santé et les finances publiques

Le tabagisme reste un fléau mondial aux conséquences dévastatrices. Chaque année, l’Organisation mondiale de la Santé estime que huit millions de décès sont attribuables aux cigarettes En outre, 1,2 millions de ces chiffres touchent les non-fumeurs. En France, ce sont plus de 75 000 individus qui succombent au nicotisme chaque année. Ainsi, les tarifs engendrés par cette habitude sont colossaux pour l’État. Dans ce cas, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives révèle que le tabagisme coûte plus de 1,6 milliard d’euros aux finances publiques. Pour l’OMS, l’augmentation des taxes reste la mesure la plus efficace pour endiguer la consommation face à ces statistiques alarmantes.

De ce fait, le gouvernement français explore l’option d’une hausse tarifaire significative des cigarettes pour lutter contre le fléau du nicotisme. Ainsi, l’objectif est double pour cette fois. En premier lieu, elle permettra de réduire l’absorption nocive. En second lieu, cela allègera le fardeau financier et sanitaire que représente cette habitude pour la société.