Grande distribution : voici la liste des magasins Casino vendus à Intermarché

C’est le grand changement chez le groupe Intermarché. Après le rachat de plusieurs magasins, la chaîne de supermarché va s’agrandir. 61 enseignes vont changer de nom dans toute la France. Voici la liste des concernés.

La grande distribution en ébullition

Le lundi 2 octobre dernier, Intermarché a fait une annonce majeure concernant le secteur de la grande distribution. C’est désormais officiel. Intermarché vient de racheter 61 magasins Casino. Après avoir concocté cette acquisition depuis le mois de mai dernier, les choses vont de ce fait se conclure.

Après avoir fermé ses portes en fin septembre, les 61 magasins concernés vont rouvrir leur porte sous un autre nom. Par ailleurs, des précisions s’imposent. En effet, 44 établissements vont être relookés en Intermarché. Par contre, 14 autres rejoindront le discounter Netto.

Casino croule sous les dettes

Si les magasins Casino vont devenir Intermarché actuellement, il y a de bonnes explications. En effet, Casino se retrouve en difficulté financière énorme. Dans ce sens, il est obligatoire de procéder à une restructuration.

Cependant, rien n’est encore gagné. L’entreprise serait toujours en cours de discussion avec ses créanciers. C’est d’ailleurs une démarche essentielle pour s’en sortir. Le tribunal de commerce de Paris a récemment décidé de prolonger cette période de discussion jusqu’au 25 octobre.

Certes les magasins Casino vendus se situent partout en France. En revanche, il semble qu’il y ait de plus en plus de ces magasins dans certaines régions. Ils se trouvent en particulier dans le sud-ouest et l’est de la France.

Ces supermarchés vont bientôt devenir des Intermarché

De nouveaux magasins Intermarché vont ouvrir dans plusieurs villes. Dont Aix-Les-Bains, Albertville, Bar-Le-Duc, Bazeilles, Besançon, Bordeaux, Chalon-Sur-Saône, Charleville-Mézières, Chasse-Sur-Rhône, Chaumont, Corbenay, et Dijon.

De plus, d’autres magasins Casino vont être transformés en Intermarché à Eymoutiers, Firminy, Fontaine-Les-Dijon, Fumel, Glisy, Habsheim, Izon, Joinville-Le-Pont, L’Union, La Gacilly, La Riche, Les Deux Alpes, Lille, Limoges Casseaux, et Lons-Le-Saunier.

Il y aura également des ouvertures à Luxeuil-Les-Bains, Lyon 7ᵉ Arrondissement, Metz, Millau, Montussan, Niort, Ozoir-La-Ferriere, Pau, Plouaret, Poitiers, Pontarlier, Rioz, Saint-Jean-D’Illac, Saint-Louis, Saint-Palais-Sur-Mer, Sarlat-La-Caneda, et Vals-Pres-Le-Puy.

Selon Thierry Cotillard, le président d’Intermarché et de Netto la plupart de ces magasins prévoient de rouvrir en octobre. À l’exception de trois d’entre eux qui auront un léger retard. Il reste des problèmes de conformité à régler. Mais cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps.