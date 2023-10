Google TV: une nouvelle application qui permet de regarder 1000 chaînes gratuitement

Google TV, la plateforme de streaming offre une application qui permet de regarder la télévision directement sans frais. L’application que Google a développée est mise en œuvre pour concurrencer avec les géants du divertissement comme Max, Prime et Netflix.

Google TV : près de 1 000 chaînes à la disposition des internautes

Google TV propose 1000 chaînes à visionner gratuitement. Elles proviennent de différentes régions du monde. On peut y trouver des films, de la musique, des informations locales ainsi que des programmes internationaux. Plus de dix langues sont disponibles dans le contenu du programme comme l’espagnol, l’anglais et bien d’autres. Les chaînes proposées sont destinées pour les personnes de tous âges, des petits aux grands. Les clients peuvent avoir droit à des chaînes gratuites comme Pluto TV, Plex, Tubi et Haystack News.

Cette offre tombe plutôt au bon moment. En effet, il arrive à l’instant ou Netflix a choisi de revaloriser le coût de ses abonnements. Google TV est donc une autre option pour ceux qui souhaitent découvrir de large choix de contenus. De plus, les clients peuvent accéder à une multitude de chaînes sans frais.

Un accès simple et gratuit : Netflix tremble

Pour accéder à Google TV, il suffit de télécharger l’application depuis Playstore pour un téléphone Android. Ou bien depuis l’Appstore pour un produit d’Apple. Il est également la possibilité de profiter du service grâce à un appareil téléviseur depuis une smart TV. D’ailleurs, actuellement, on peut trouver plusieurs marques de téléviseurs compatibles avec l’application. Tels que Hisense, TCL, Philips ou Sony.

Cependant, utiliser Chromecast permet également de bénéficier de Google TV pour seulement 30 euros. Vous avez également la possibilité d’utiliser des dispositifs de streaming ayant Google TV à l’intérieur. Pour bénéficier de ce service, il suffit d’avoir en possession un appareil compatible, d’un compte Google ainsi que d’une connexion internet.

La plateforme de streaming Google TV offre plusieurs chaînes à visionner gratuitement. Elle est souvent associée à des informations publicitaires. Néanmoins, certains de son contenu sont payants. Aussi, l’Amérique latine et certains autres pays n’ont pas encore accès à l’application pour l’instant, mais Google y travaille.