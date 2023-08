Glaces préférées des Français, les ingrédients horribles qui se cachent derrière

publicité

Ces glaces préférées des Français sont le sujet d’une étude de l’ONG Foodwatch. Les informations publiées sont assez alarmantes à cause des éléments contenus dedans. De quoi refroidir les adeptes en ces temps de chaleur étouffante.

Vedettes de l’été, les glaces préférées des Français

On ne résiste pas à une bonne glace une fois que le soleil pointe son nez. Le choix est large : sorbet, glace en pot, glace à l’italienne, vous n’avez que l’embarras du choix. Les glaces artisanales sont bien sûr très appréciées, mais certaines marques de glace industrielles se révèlent plus célèbres que d’autres. L’étude menée par l’ONG Foodwatch révèle que des invités surprise s’incrustent dans la composition de certaines glaces.

Bien que certaines larves d’insectes soient très riches en protéines, rares sont les personnes qui trouvent qu’un bouilli d’insecte est appétissant dans la glace. Les glaces de la marque Extrême sont concernées par cette étude. Ces dernières contiennent des sécrétions d’insectes. Il s’agit du shellac, qui vient de la cochenille asiatique. Elle servirait à enrober les aliments afin que ces derniers soient mis à l’écart de la déshydratation ainsi que de la perte d’arôme.

Les ingrédients horribles qui se cachent derrière

Le shellac n’est pas un insecte dangereux. Il ne nuit en aucun cas à la santé mais mentionner que la glace contient un insecte pourrait faire baisser le chiffre de vente. D’ailleurs, la société ne mentionne le shellac que sur la liste des ingrédients. Mais encore, la société mentionne uniquement « shellac ». Les glaces pour enfants ont aussi des drôles de composition.

Les sorbets à l’eau avec la fameuse teinte rouge par exemple contiennent aussi de la cochenille. D’ailleurs, c’est grâce à cet insecte que le sorbet à l’eau a cette teinte. Un drôle de contraste, quand on pense au fait que ces glaces sont pour les enfants.

Ben & Jerry’s, aussi concernés ?

La glace de cette fameuse marque américaine fait le tour du monde. Réputée pour son goût royal et sa texture onctueuse et riche, on a tous envie de la déguster à même le pot. Cependant, cette glace contient du phosphate de calcium ainsi que des diphosphates.

L’Autorité européenne a malgré tout affirmé que ces éléments sont dangereux pour la santé. A consommer avec modération, même si la dose n’est pas nuisible à la santé.