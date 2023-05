Gare à cette arnaque au distributeur de billet(DAB), les banques tirent la sonnette d’alarme !

Gare à cette arnaque au distributeur de billet (DAB) qui prend de plus en plus d’ampleur, les banques tirent la sonnette d’alarme !

« C’est un véritable fléau »

« C’est le phénomène à la mode à l’heure actuelle en terme de délinquance astucieuse », déclare un enquêteur de la division des affaires économiques et financières de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Bordeaux, en charge des investigations. Comme le déplore un policier, « C’est un véritable fléau ».

Les pirates dupliquent fidèlement les structures plastifiées des distributeurs de billets pour commettre leurs méfaits et y insèrent discrètement une caméra de la taille d’une tête d’épingle.

Une fois l’opération terminée, les aigrefins récupèrent aussitôt leur matériel et analysent les données bancaires pour les vendre à des contacts basés dans des pays d’Europe de l’Est.

« Ce sont tout simplement des clones de cartes sans la puce car cette dernière offre une protection beaucoup plus élaborée et est très difficile à copier. », Commente un policier de la brigade de recherches et d’investigations financières de la DIPJ.

Les données bancaires récupérées sont réencodées sur une carte vierge utilisable à l’échelle mondiale.

Pratiquement, un appareil de lecture et de copie a été installé sur la fente d’insertion de la carte bancaire, tandis qu’une micro-caméra alimentée par des batteries de téléphone portable a été discrètement positionnée au-dessus du clavier du DAB pour filmer et enregistrer le code secret.

Ces dernières semaines, près d’une douzaine de victimes ont déjà été recensées à Bordeaux et dans ses environs proches, souligne Sud Ouest.

À chaque fois, les clients ne se doutent de rien et découvrent l’arnaque « lorsque leur banque tire la sonnette d’alarme après avoir constaté d’importantes opérations de retrait à l’étranger« , Peut-on y lire.

Le skimming permet de collecter le numéro de carte, le nom du titulaire ainsi que la date de validité. Parallèlement, la vidéo enregistre les opérations effectuées sur le clavier.

Les utilisateurs de distributeurs automatiques de billets se doivent de faire preuve d’une extrême vigilance avant d’effectuer un retrait. Assurez-vous qu’aucun élément étranger ne soit fixé sur le distributeur.

De plus, pour protéger votre code confidentiel, veillez à le saisir en cachant votre main au-dessus du clavier.