Fumer en voiture, les règles à connaître et les risques encourus

Fumer en voiture peut entraîner des conséquences inattendues et des modifications importantes pour les fumeurs. C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous partager les règles en vigueur et les risques potentiels. Effectivement, il existe certaines règles s’appliquant à cette habitude dont les 15 millions de fumeurs de France doivent prendre en compte.

Fumer en voiture est-il autorisé par la loi ?

En France, la législation ne définit pas l’interdiction de fumer en voiture. Par contre, il existe certaines règles à respecter afin de garantir la sécurité de tous. Cependant, la présence d’un mineur à bord modifie la donne. En effet, il est strictement interdit de fumer en présence d’un enfant dans un véhicule. Cet acte peut conduire à une amende considérable pouvant atteindre jusqu’à 750 euros. En général, l’amende pour cette infraction s’élève à 135 euros.

Bien que la loi ne stipule pas directement l’interdiction de fumer en conduisant, il est essentiel de comprendre les risques que cela peut entraîner. En vertu de l’article R412-6 du Code de la route, chaque conducteur est tenu d’être prudent. D’autant plus, il doit être respectueux envers les autres usagers de la route. En effet, fumer au volant peut entraîner une diminution de la vigilance du conducteur. Par ailleurs, cela peut devenir également une gêne lors de l’exécution de manœuvres.

Les actions à éviter au volant pour une conduite sécurisée

Outre l’interdiction de fumer en voiture, il existe d’autres comportements à proscrire lorsque l’on est au volant. C’est notamment le cas de l’utilisation du téléphone portable. En effet, c’est strictement interdit par la loi. Cela constitue même une infraction au Code de la route. Il en est de même pour le fait de manger, boire ou se maquiller pendant la conduite qui est fortement déconseillés. En effet, ces actions peuvent détourner l’attention du conducteur et réduire son temps de réaction.

D’autre part, il est également important de ne pas trop augmenter le volume de la musique dans le véhicule. Effectivement, cela peut perturber l’ouïe et empêcher d’entendre les sons extérieurs. D’autant plus que cela peut représenter ainsi un danger potentiel. La concentration sur la route et la conduite sont primordiales pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route.