Fraude au RSA, un couple arrêté pour avoir arnaqué la CAF alors qu’ils ont 300 000 euros

Ce couple se fait arrêter pour fraude au RSA. Ils bénéficiaient des aides de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) alors qu’il avait la somme de 300 000 euros chez eux.

Qui sont les bénéficiaires du Revenu de solidarité Active (RSA) ?

Chaque mois, la CAF fait en sorte de soutenir ses allocataires avec ses nombreuses aides sociales. Le plus populaire de tous est le Revenu de solidarité Active. Plus connu sous l’acronyme RSA. Il s’agit d’un dispositif de solidarité sociale pour aider les foyers les plus démunis en France. Elle concerne principalement les personnes qui ne disposent pas de ressources nécessaires pour vivre.

Par la même occasion, cette aide permet de favoriser la réinsertion professionnelle des ayants droit. Cependant, pour y toucher, il existe quelques critères à respecter. Tout d’abord, avoir 25 ans minimum et résider sur le territoire français de manière stable. Puis, il faut respecter le plafond de ressources instauré par l’organisme. Pour finir, le bénéficiaire doit s’engager à chercher une activité professionnelle.

Les changements majeurs concernant cette aide

Selon les récents chiffres, plus de 4 millions de Français comptent sur le RSA. Ce qui fait environ 2 millions de foyers éligibles. Le gouvernement a instauré quelques mesures afin que les bénéficiaires puissent retrouver de l’emploi. Donc, très prochainement, ceux souhaitent continuer à percevoir sont dans l’obligation de s’inscrire à Pôle emploi.

Avec cette réforme du RSA, une condition vient s’ajouter aux critères d’attribution. En effet, les bénéficiaires doivent faire entre 15 à 20 heures d’activité hebdomadaires pour la réinsertion dans l’emploi. Cela peut être de formations, de stages ou encore d’immersion en entreprise. Ensuite, ils devront signer un contrat d’engagement qui les oblige à respecter ces nouvelles obligations.

Ceux qui ne respectent pas les clauses du contrat peuvent écoper de sanctions. À noter toutefois que certains cas font exceptions telles que ceux qui ont des problèmes de santé ou des mères isolées.

Fraude au RSA : ce couple de Niort pris la main dans le sac

Une enquête de la police de Niort a permis de déceler une affaire de blanchiment d’argent. L’initiateur de ce délit est un couple qui touchait le RSA. Ils avaient détourné plus de 300 000 euros dans plusieurs magasins de bricolage.

Leur supercherie a interpellé en 2022 lorsqu’un magasin a découvert qu’un de ses clients avait un comportement suspect. En effet, l’homme a payé ses courses en espèces pour moins de 1 000 euros. Ensuite, il ramenait ses achats quelque temps après au magasin. Ainsi, il a bénéficié d’un remboursement par virement bancaire.

L’affaire fait l’objet d’une investigation approfondie et les forces de l’ordre ont découvert qu’il a réalisé cette opération frauduleuse dans plusieurs enseignes. L’homme de 57 ans a été interpellé. Il est d’ailleurs reconnu pour trafic de stupéfiants et de vêtements. Ce dernier est en couple avec une Ukrainienne et ils ont deux enfants.

Ils ont recueilli plus de 300 000 euros entre 2017 et 2022. L’argent servait à rénover leur maison à Varaize, en Charente-Maritime et à acheter un véhicule Renault Koleos.