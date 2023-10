Fraude à la CAF : ce couple qui touche des allocations alors qu’il roule en Porsche et Ferrari

Ce couple qui roule en Porsche et Ferrari parvient à toucher des allocations grâce à une fraude à la CAF. Toutefois, la CAF découvre les voitures de luxe et décide de porter l’affaire au tribunal comme ils ne remplissent strictement pas les critères d’éligibilité.

Ce couple qui touche des allocations alors qu’il roule en Porsche et Ferrari

Les aides sociales versées par la CAF visent à soutenir les foyers dans le besoin. En effet, pour en bénéficier, il faut remplir un certain nombre de critères. Il faut avoir 25 ans ou plus, vivre en France et respecter un seuil de revenus pour percevoir ces allocations. Et pourtant, certaines personnes profitent du système en effectuant une fraude à la CAF. Comme pour le cas de ce couple qui roule en Porsche et Ferrari qui touche le RSA.

En ce sens, le magazine La Voix du Nord ne manque pas de rapporter cette affaire. Le couple en question prétendait ne percevoir aucun revenu entre 2008 et 2013. Ainsi, la femme, vivant seule avec ses deux enfants bénéficiait du RSA et des allocations familiales. D’un autre côté, son conjoint affirmait également ne pas avoir de revenu ni d’emploi. Il parvient donc à obtenir 4 000 euros de RSA en 2012. La stratégie du couple semblait fonctionner au début, mais au fil du temps la CAF commence à se poser des questions.

Ainsi, des agents de la CAF ont mené l’enquête à partir de 2013 pour confirmer que les deux allocataires vivent ensemble. Ensuite, en collaboration avec les services fiscaux, l’organisme découvre que le couple possède plusieurs voitures de luxe. En outre, une Ferrari, une Porsche et plusieurs Audi pour le mari et des BMW, une Land Rover et une Mini pour la femme.

Les impacts de cette fraude à la CAF

De plus, les agents de la CAF découvrent également que la femme en question possède plusieurs dizaines de milliers d’euros sur son compte en banque. Par conséquent, cette affaire de fraude à la CAF se retrouve devant le tribunal. Comme ces deux allocataires ne devraient pas percevoir des aides sociales ont délibérément menti pour en bénéficier.

En ce sens, le mari explique qu’il avait omis de mentionner qu’il était autoentrepreneur dans l’achat et la revente de voitures de luxe. Des explications qui ne semblent pas convaincre la CAF. Ainsi, l’organisme réclame la somme de 250 000 euros pour rembourser les prestations sociales indûment perçues.

De plus, la CAF apprend également que l’accusé est impliqué dans un trafic international de voitures de luxe. Par conséquent, le couple se retrouve condamné à quatre mois de prison avec sursis pour leur fraude envers la CAF. Avec une amende de 2 000 euros chacun.