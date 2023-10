Françoise Hardy en fin de vie : découvrez cet étonnant héritage qu’elle va laisser à son fils unique Thomas Dutronc

Françoise Hardy en fin de vie se prépare à tout et n’oublie pas de veiller sur son fils. En proie avec le cancer depuis des années, la chanteuse a déjà fait son testament. Tout son héritage revient à son fils, Thomas Dutronc.

Le combat de Françoise Hardy

Ces dernières années, Françoise Hardy se bat contre le cancer. Il faut dire qu’elle n’a plus un moment de répit. Sa vie est devenue un cauchemar d’après sa confidence au Progrès en 2021. En effet, face à sa maladie, elle est contrainte de suivre de lourds traitements. Par ailleurs, ils ne restent pas sans conséquence. Dans le but de soigner une maladie, d’autres font leur apparition.

Vu le nombre de radiothérapies (45 pour être exacte), l’icône de la musique française est devenue sourde d’une oreille et n’a plus de salive. Ce n’est pas tout. « Mes voies nasales ne restent plus irriguées et mon arrière-gorge non plus, avec tous les problèmes respiratoires, hémorragiques, alimentaires que cela provoque en permanence », a-t-elle confié.

Le soutien de sa famille

Dans de tels cas, rien ne vaut le soutien de la famille. En proie contre le cancer depuis plusieurs années, Françoise Hardy peut vivre des moments de bonheur avec Jacques et Thomas Dutronc à ses côtés. Comme elle l’a confié, la chanteuse a une relation fusionnelle avec son fils.

Ainsi, lors d’une interview avec le Progrès, elle ne tarit pas d’éloges pour ce dernier. En effet, Thomas Dutronc s’est apparemment intéressé à la musique afin de suivre la trace de ses illustres parents. « En plus du talent, c’est quelqu’un de tellement sensible, aimant, délicat… Jacques et moi aurons eu beaucoup de chance d’être ses parents », a-t-elle ajouté fièrement.

Françoise Hardy en fin de vie

Ces dernières années, mère et fils deviennent très complices. D’ailleurs, ils ont une très belle relation. Toutefois, victime d’un cancer, Françoise Hardy sait qu’elle n’est pas éternelle. Donc, elle a déjà réalisé un testament. Ainsi, la personne à qui tout son héritage revient de droit n’est autre que son fils unique.

Selon ses confidences, elle a voulu mettre Thomas Dutronc à l’abri. De plus, elle a même laissé de l’argent à son fils pour payer les droits de succession, les charges d’un studio et un appartement.