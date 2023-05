France Travail et RSA : Borne annonce une très mauvaise nouvelle, des sanctions prévues dans le projet de loi

Borne annonce une très mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires du RSA, des sanctions prévues dans le projet de loi France Travail (futur Pôle Emploi).

En quoi consiste France Travail ?

Il ne s’agit pas uniquement d’un changement de nom ! Mais également et surtout du « traitement du chômage ».

Pour atteindre rapidement l’objectif du gouvernement qui vise un taux de chômage de 5 % en 2027, à la fin du second quinquennat d’Emmanuel Macron, il ne s’agira plus de « laisser venir » mais « d’aller vers » les demandeurs d’emploi.

Cette nouvelle entité qui remplacera Pôle Emploi prévoit « de faire travailler ensemble de nombreux interlocuteurs différents (collectivités, associations, entreprises et organismes de formation) ».

« Ce qui est important, indique le Haut-commissaire à l’Emploi Thibaut Guilluy, c’est d’organiser la coopération » entre ces structures qui étaient jusqu’à présent indépendantes les unes des autres.

En plus de Pôle Emploi, France Travail intégrera aussi les missions locales, qui seront renommées « France Travail Jeunes », et les actuels « Cap Emploi« , qui seront progressivement rebaptisés « France Travail Handicap ».

Le nouvel organisme est prévu être opérationnel au 1er janvier 2024.

« Un bénéficiaire du RSA attend 150 jours entre son inscription à la CAF et son premier entretien d’accompagnement. On veut réduire ce délai à un mois maximum », explique Thibaut Guilluy.

Un « contrat d’engagement » sera signé, incluant « un accompagnement intensif de 15 à 20 heures pour les bénéficiaires du RSA« .

Si les engagements ne sont pas respectés, le gouvernement prévoit des sanctions « plus progressives et plus effectives », notamment par le biais de « suspension remobilisation ».

Cette mesure, détaille-t-il, consiste à suspendre temporairement l’allocation, puis « à la reprendre sans perte si le bénéficiaire reprend son parcours d’insertion ».

En marge d’un déplacement sur l’Île de la Réunion, la Première ministre Elisabeth Borne a confirmé la mise en place de ces sanctions.

« Je vous confirme que dans le projet de loi Travail, il y aura bien la possibilité de suspendre, sur une durée courte peut-être pour démarrer, en tout cas, il y aura aussi un dispositif de sanctions dès lors qu’on aura mis la personne bénéficiaire du RSA en situation de suivre le parcours qu’on lui a proposé », explique-t-elle.