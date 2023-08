Florent Pagny, un retour compliqué sur la scène, cette règle stricte que ses médecins ont imposé

Depuis l’annonce de son cancer Florent Pagny n’a qu’une hâte, retourner sur les devants de la scène. Cependant, lors de ce moment tant attendu, rien ne se passe comme prévu. Les fans et les journalistes déçus.

Cela fait presque deux ans que Florent Pagny se bat contre le cancer du poumon. Son état de santé inquiète d’ailleurs tous ses fans. Toutefois, grâce à leur soutien et à celui de sa famille, il ne compte pas baisser les bras et continue de se battre. Certes, son combat n’est pas facile. Mais il s’accroche.

Après plusieurs mois de traitement après l’annonce de sa maladie, le chanteur s’est dit sorti d’affaire. Cependant, c’est loin d’être gagné. En effet, il a fait une rechute qui n’est pas facile à accepter malgré tant d’efforts auparavant.

Dans une interview, le père d’Inca et Aël a accepté que cette situation ait en partie sa responsabilité. Selon ses dires des ganglions se sont mis à se fixer. « J’ai joué avec le feu, je me suis brûlé (…) Le cycle de l’immunothérapie, ce que j’aurais dû prendre un peu plus, a donc une valeur de 4 mois. Et, moi, au cinquième mois, une nuit, ça s’est déclenché ».

Une leçon pour l’avenir

Florent Pagny a fait une erreur en bâclant son traitement. Une chose est sûre, il a appris de ses erreurs. L’époux d’Azucena ne le ferait pas deux fois. En effet, le chanteur va cette fois suivre son traitement à la lettre. Cependant, face à cette mauvaise nouvelle, il ne s’avoue pas vaincu. Il est toujours aussi confiant qu’auparavant. Il est certain qu’avec le Pet-scan, il va vaincre ce fichu crabe pour de bon.

Lors d’une interview sur RTL, il a révélé que son cancer n’est plus qu’un lointain souvenir. « On a réussi à éloigner le cancer », a-t-il confié. De ce fait, il n’a plus raté une seconde pour faire ce qu’il a toujours voulu faire depuis qu’il est à l’arrêt. En effet, Florent Pagny a longtemps attendu le feu vert de ses médecins pour reprendre sa tournée qu’il a annulée en raison de sa maladie.

Florent Pagny, un retour compliqué

Après 18 mois de lutte contre le cancer, Florent Pagny n’a qu’une hâte. Il peut enfin retrouver son public. Pour ce faire, il s’est retrouvé sur la scène du festival de Nîmes. D’ailleurs, il n’a pas manqué de remercier ses fans pour leur soutien durant ces quelques mois.

Par contre, le coach de The Voice a également annoncé une mauvaise nouvelle. Il a dû annuler sa troisième mi-temps. « Sur la dernière tournée, j’avais instauré une troisième mi-temps. Mais les médecins m’ont dit que je pouvais chanter, mais pas faire d’excès autour ». Certes, cette annonce a déçu les fans, mais ils ont toutefois été compréhensifs.