Florent Pagny se confie sur sa maladie : « il me reste entre 5 et 10 ans »

Florent Pagny se confie sur sa maladie. Tout au long de son combat contre son cancer du poumon, il reste très optimiste. Dans un entretien accordé à Télé 7 jours, le chanteur a partagé son expérience pendant ces presque deux ans de lutte acharnée. Cependant, il a fait preuve d’une très grande détermination à vaincre sa maladie.

Florent Pagny se confie sur sa maladie

Cela fait bientôt deux ans que Florent Pagny se bat contre un fichu crabe. Pour mémoire, il a fait une annonce inquiétante via une vidéo sur les réseaux sociaux en janvier 2022. Depuis ce temps, il mène une lutte acharnée contre son cancer du poumon. D’ailleurs, il a toujours prouvé sa détermination à vaincre la maladie. Lors d’une interview avec Télé 7 jours le 21 août 2023, il a partagé son histoire de résilience et de persévérance.

Certes son combat n’est pas facile. Le chanteur de 61 ans a confié lors de l’émission Sept à huit sur TF1 en mars 2023 une nouvelle choquante. Lors de sa prise de parole, le mari d’Azucena a révélé qu’il va devoir suivre entre cinq et dix années de traitement avant de vaincre totalement la maladie.

Cependant, il ne compte pas se laisser faire et engagera toujours le combat pour s’en sortir vainqueur. Par ailleurs, il reste également réaliste et est conscient que la vie est imprévisible.

Le chanteur n’abandonne pas sa passion même face à son cancer

Il n’y a pas meilleure thérapie que la musique pour Florent Pagny. Même toujours en proie contre le cancer, il a fait son retour sur scène. En effet, il a chanté devant son public aux arènes de Nîmes le 30 juin 2023. Par la suite, l’ancien coach de The Voice a participé à une tournée de festivals dans toute la France.

Par ailleurs, vu son état de santé, il a fait un changement radical dans son emploi du temps. Florent Pagny a souligné qu’en participant à des festivals, il peut avoir un peu de temps pour se reposer. En effet, ses concerts ont eu lieu le week-end. Ce qui le permet d’exercer sa passion tout en préservant sa santé.

Malgré les lourds traitements qu’il a subi, il n’a pas perdu sa voix. « Ça se passe bien, la voix est belle, tout va bien ». « Elle est même plus claire qu’avant, puisque j’ai arrêté de fumer il y a un an et demi », a-t-il confié.

Florent Pagny : un changement de mode de vie radical

Pour le moment, il n’y a rien de plus important pour l’artiste que sa santé. Il fera tout pour être en forme. Dans ce sens, il a fait des ajustements dans son mode de vie. Florent Pagny se confie sur sa maladie et tous les changements dans sa vie. En effet, il a dû modifier son alimentation et ménagé son énergie.

Le père d’Inca et Aël ne prend plus d’alcool et réduit au maximum le sucre. Ensuite, il ne participe plus à des répétitions pour prendre soin de sa santé.