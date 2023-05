Florent Pagny est toujours malade, malgré ses multiples déclarations positives. Conscient de la gravité de son état de santé, Pascal Obispo s’est dit « profondément bouleversé » lors de son passage sur le plateau de l’émission « Laissez-vous tenter », diffusée sur RTL le dimanche 14 mai 2023.

Pascal Obispo, 58 ans, persévère sans relâche…

Pascal Obispo, du haut de ses 58 ans, est au centre de nombreuses actualités ces derniers mois. En effet, le chanteur, qui est également auteur, compositeur et peintre, présente depuis mars 2023 son exposition intitulée « Art Therapy », composée de 68 tableaux, au musée Mer Marine de Bordeaux.

Même si l’art continue de prendre une place de plus en plus importante dans sa carrière professionnelle, l’ancien coach de The Voice n’oublie pas ses racines : la musique.

À seulement deux ans de la sortie de son dernier album « France », la star fera son retour en septembre 2023 avec un nouvel opus intitulé « Le beau qui pleut ». Pour célébrer ses 30 ans de succès sur scène, Pascal Obispo entamera en octobre 2023 une tournée exceptionnelle accompagnée de 12 musiciens.

Florent Pagny malade : Pascal Obispo « profondément bouleversé » par l’état de santé de son ami !

C’est justement pour promouvoir cette riche actualité que l’artiste a accordé cette entrevue à l’équipe de Laissez-vous tenter le dimanche 14 mai 2023 sur RTL.

Interrogé sur l’état de santé de son ami Florent Pagny, qui lutte depuis un peu plus d’un an déjà contre le cancer du poumon, Pascal Obispo n’a pas dissimulé sa profonde tristesse.

« J’ai beaucoup travaillé avec lui. On a connu ensemble des succès incroyables, lui en tant qu’interprète et moi en tant que compositeur de chansons. Cela laisse des traces. On a quelque chose de fort » , débutait le chanteur avant de revenir sur le cancer de Florent Pagny.

« Quand j’ai appris ça, ça m’a profondément bouleversé. (…) J’espère, évidemment comme tout le monde, que ça va bien se passer. Il faut être positif », poursuivait-il.

« S’il faut souhaiter des choses, c’est aux gens qui sont dans les hôpitaux, comme un de mes meilleurs potes », ajoutait-il. « La seule chose que je peux souhaiter, c’est que Florent aille bien, que tout se passe bien », a-t-il conclu.