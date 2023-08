Florent Pagny face au cancer du poumon, entre cinq et dix années de traitement avant de guérir complètement

publicité

Cela fait presque deux années que Florent Pagny a entamé son combat contre le cancer du poumon. Depuis, il a connu des hauts et des bas. Lors d’une interview, le chanteur s’est livré à cœur ouvert sur son état ainsi que de l’évolution de son traitement.

Florent Pagny face au cancer du poumon

publicité

C’était au début de l’année 2022 que Florent Pagny a annoncé une triste nouvelle via les réseaux sociaux. À cette époque, le chanteur a annoncé que ses médecins lui ont diagnostiqué un cancer du poumon. Dans ce sens, il était dans l’obligation de mettre sur pause sa carrière musicale pour prendre soin de lui. Surtout qu’il a prévu en ce temps-là une tournée spéciale anniversaire.

Dans sa confidence, l’époux d’Azucéna Caamaño a révélé que son cancer du poumon est inopérable. Par conséquent, il devait suivre un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayon X.

Depuis l’annonce de cette mauvaise nouvelle, il a reçu de nombreux soutiens de la part de ses amis, de ses proches et de ses fans. En effet, toutes ces ondes positives l’ont permis de rester positif face à son combat contre le cancer.

publicité

Florent se livre à cœur ouvert sur sa maladie

Au cours de son combat contre le cancer du poumon, Florent Pagny a pris le temps de se confier sur l’évolution de sa maladie et de son traitement sur les réseaux sociaux. Un moyen pour lui de rassurer ses fans qui étaient inquiets pour lui.

Par la suite, il a eu l’occasion de parler un peu plus sur sa santé lors de son interview face à Audrey Crespo-Mara. Cette fois encore, il a annoncé une mauvaise nouvelle. Le chanteur de 61 ans a informé qu’il a une rechute.

publicité

Cependant, dans les colonnes de Télé 7 jours, Florent Pagny a confié de nouvelles plutôt réjouissantes. En effet, le père d’Inca et Aël a annoncé « Tant que je ne suis pas mort, c’est la bonne voie ! (…) Je vais quand même dans une clinique toutes les trois semaines, pour me mettre du jus et contrôler régulièrement pour être sûr que ça ne revient pas… puisque c’est déjà revenu une fois ».

« On m’annonce entre 5 et 10 années… »

Florent Pagny reste optimiste quoi qu’il se passe. En effet, selon ses révélations, les médecins sont incertains. « De toute façon, je n’en suis nulle part, parce qu’on ne sait jamais quand ça s’arrête », a-t-il confié.

Apparemment, les professionnels de santé lui ont appris qu’il doit suivre de traitement pendant cinq à dix ans pour savoir qu’il est vraiment sorti d’affaire et ne risque plus de rechute.

Cependant, ces nouvelles ne l’ont pas empêché de revenir sur les devants de la scène. En effet, il a fait son grand retour, mais devra toujours faire attention. Ainsi, il a supprimé toutes les répétitions pour s’économiser. Suivi bien évidemment d’un régime alimentaire très spécifique.