Florent Pagny exclu d’Angleterre à la suite d’une modique erreur ! 

Décidément, les temps sont durs pour Florent Pagny. Le chanteur a récemment été exclu d’Angleterre à la suite d’une modique erreur. On vous raconte tout !

Voilà maintenant plusieurs années que Florent Pagny fait figure d’icone dans l’univers de la musique française. En déput des années qui s’écoulent, l’ancien coach de The Voice ne cesse de créer le buzz.

Un combat de plusieurs mois

Au mois de janvier 2022, Florent Pagny annonce à ses fans qu’il est atteint d’une tumeur inopérable au poumon. Depuis, le chanteur a multiplié les séances de chimiothérapie et d’immunothérapie. Il s’est donc retrouvé dans l’obligation de mettre sa carrière en standby. Au bout de quelques mois de traitement, le père de famille s’est montré rassurant et on croyait qu’il avait donc réussi à combattre l’abominable crabe.

Mais récemment, lors de ses échanges avec Audrey Crespo-Mara sur TF1, l’interprète de “Savoir aimer” a fait savoir que son cancer a repris du poil de la bête. Dans son ouvrage baptisé “Pagny par Florent”, le principal intéressé s’est confié sans filtre au sujet de ce douloureux combat. Dans son livre, il revient également sur la fois où il s’est fait virer d’Angleterre.

Florent Pagny exclu d’Angleterre ?

Tout a commencé à cause d’une énorme erreur qui n’a guère plu aux Anglais à l’époque. Dans son récit, Florent Pagny indique avoir fixé un drapeau français à un mât. D’antan, la Grande-Bretagne célébrait le quart de siècle de la Reine Elizabeth. Une journée qui a eu lieu le 14 juillet. Comme il le souligne : “C’est la fête nationale française alors j’ai voulu rendre hommage à la France à ma manière”.

Une initiative qui n’a pas du tout plu aux autorités britanniques considérant le geste de l’artiste comme un “manque de respect”. Compte tenu de la situation, le principal intéressé a failli être extradé. Heureusement pour lui, les policiers ont compris qu’il avait réagi pour une noble cause. Tout est bien qui finit bien !