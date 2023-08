Florent Pagny de retour dans The Voice ? La réponse très cash du chanteur de 61 ans

publicité

Les bruits courent depuis un bon moment que Florent Pagny serait de retour dans The Voice. Lors d’une récente interview, le chanteur apporte plus de détails sur ses projets. Confidences.

Le pire combat de sa vie

publicité

Plusieurs mois sont passés. Florent Pagny ne relâche pas et poursuit sa lutte acharnée contre le cancer du poumon. Souvenez-vous, fin janvier 2022, il s’est confié sur sa maladie. À cette époque, il s’est entretenu avec sa communauté virtuelle pour révéler que ses médecins lui ont diagnostiqué un cancer. Une triste nouvelle qui a laissé sans voix ses millions de fans.

Les traitements composés de chimiothérapie et de rayons X se sont enchaînés. En 2023, il a cru même avoir débarrassé de sa tumeur. Cependant, une nouvelle a retenti comme un coup de massue. Après six mois de traitement, l’époux d’Azucena a fait une rechute. Cette fois, il s’est promis à lui-même de suivre à la lettre son traitement pour éviter le pire. Donc, le chanteur est dans l’obligation de suivre un nouveau protocole.

« … entre cinq et dix années de traitement »

Dans ce sens, Florent Pagny doit suivre encore un protocole de traitement plus longtemps. Selon ses confidences lors de son entretien avec Télé 7 jours, ses médecins lui ont annoncé qu’il en a encore pour cinq à dix années de traitement pour pouvoir se débarrasser définitivement de son cancer.

publicité

La route est donc encore longue avant de sortir du tunnel. Heureusement qu’il peut compter sur le soutien de ses fans. En revanche, malgré cette triste annonce, le père d’Inca et Aël peut retrouver son public. En effet, Florent Pagny est de retour sur scène. Après plusieurs mois d’attente, son public était présent pour l’applaudir à l’occasion de la 10ᵉ édition des Nuits bressanes organisée à Louhans (Bourgogne).

Florent Pagny de retour dans The Voice ?

Florent Pagny manque également aux téléspectateurs de l’émission The Voice sur TF1. Chose qu’il a tenu à éclaircir lors de son entretien avec Télé 7 jours. En réponse aux questions des journalistes s’il compte revenir dans le fauteuil rouge de l’émission, le chanteur a répondu cash. « Reprendre The Voice ? Non. Avec tout ce qui m’est arrivé, il n’y a pas grand-chose qui me manque, j’en ai bien profité », a-t-il indiqué.

publicité

Selon ses dires, il compte désormais retourner une belle page de sa vie. Florent Pagny a conclu « J’entre dans une autre phase de mon existence ».