Florent Pagny dans The Voice: les dessous de sa décision pour devenir un coach de cette émission de TF1

Florent Pagny a participé à quelques émissions The Voice en tant que coach. Cependant, derrière ces quelques années dans le fauteuil rouge de l’émission, il existe une raison qui l’a poussé participer à cette aventure.

Un ami de toutes les stars

Florent Pagny est un artiste qui s’entend avec tout le monde. D’ailleurs, lors de son passage dans l’émission En Aparté sur Canal+, Calogero a témoigné de sa relation avec l’interprète de Savoir Aimer. En effet, leur relation est beaucoup plus qu’un lien d’amitié. « C’est un peu comme un grand-frère pour moi, vraiment », a-t-il confié.

En effet, en découvrant une vidéo sur la chanson Châtelet les Halles, il a confié que les deux artistes sont devenus très proches. Du coup, ils prennent le temps de s’appeler tous les jours afin de demander des nouvelles. D’ailleurs, au cours de son combat contre le cancer, le chanteur de 61 ans peut compter sur le soutien et le réconfort de tous ses amis les artistes.

Florent Pagny : un coach emblématique

On peut compter Florent Pagny parmi les coachs emblématiques de The Voice. En effet, le chanteur a occupé le fauteuil rouge depuis la première saison de l’émission de TF1 en 2012.

D’autant plus qu’il a remporté sept saisons avant de prendre deux ans de pause. Par ailleurs, il n’a pas définitivement tourné la page de cette expérience enrichissante. Par conséquent, il a rejoint l’équipe pour la dixième saison pour renforcer les coachs déjà présents dont Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney.

Cependant, depuis l’annonce de son cancer poumon en janvier 2022, le père de deux enfants a décidé de rester loin des caméras pour se consacrer à son traitement. Donc, il a mis entre parenthèses sa carrière ainsi que de sa participation dans The Voice.

Après plusieurs mois de traitement, l’époux d’Azucena est toujours en plein combat contre la maladie. Par ailleurs, bien qu’il aille de mieux en mieux, il ne compte pas retrouver le fauteuil rouge de l’émission.

Pourquoi Florent Pagny a accepté d’être un coach de The Voice ?

Malheureusement pour ses fans qui attendaient son retour dans The Voice, Florent Pagny a confirmé qu’il ne reviendra plus dans cette émission. Apparemment, cette page est définitivement tournée pour le père d’Inca et Aël.

Selon les confidences de son ami Anggun lors du podcast Avec ou sans sucre, d’Inès Vandamme, il y a une raison particulière qui l’a poussé jouer le rôle de coach dans l’émission de TF1.

Au cours d’une conversation entre les deux artistes, Florent Pagny a révélé « Parce que les nouvelles générations ne savent pas que je suis chanteur. Les gens ont maintenant des mémoires de plus en plus courtes et qu’il fallait rester dans l’actualité pour éviter de disparaître ».