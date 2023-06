Florent Pagny atteint d’un cancer, le chanteur inquiet, des confidences-chocs à propos de son état de santé

Florent Pagny atteint d’un cancer s’est de nouveau exprimé sur son combat contre la maladie. Il serait inquiet de son traitement qui serait beaucoup plus lourd. Il craint de l’impact sur sa carrière.

Florent Pagny atteint d’un cancer

Le calvaire de Florent Pagny a commencé au début de l’année 2022. Il a annoncé à qu’il est atteint d’un cancer du poumon. Ainsi, il était dans l’obligation de se retirer des scènes pour suivre son traitement. Après plusieurs mois d’absence, le célèbre chanteur français revient, mais son état reste incertain.

En effet, en espérant avoir vaincu son cancer, il a planifié son retour sur scène. Cependant, il s’est réjoui trop vite. Une autre nouvelle inquiétante est tombée au début de cette année. L’époux d’Azucena a informé qu’il a fait une rechute de son cancer. D’ailleurs, il assure l’entière responsabilité de son malheur.

Selon ses dires, cela est dû à un relâchement de sa part. Il a bâclé son traitement. Après avoir suivi plusieurs chimiothérapies, Florent Pagny atteint d’un cancer aurait dû poursuivre des séances d’immunothérapie. Par contre, au lieu de suivre son traitement, il s’est installé dans son ranch en Patagonie. Une très grande erreur !

L’état de santé de Florent suscite toujours autant d’inquiétudes

Florent Pagny a accordé une entrevue avec le magazine Gala le 1er juin dernier. Il était accompagné de son fils, Inca. Le chanteur s’est livré à quelques confidences sur son combat contre la maladie. Il a également fait des aveux concernant ses craintes.

Le coach de The Voice serait surtout inquiet sur les conséquences de son traitement. Notons qu’il a un nouveau look. Ensuite, il est également inquiet par rapport à sa voix et ses cordes vocales. Par contre, il veut rassurer ses fans qui s’inquiétaient de ne plus revoir sur scène. Il a révélé qu’il a commencé à chanter et qu’il a retrouvé ses capacités de chant. Apparemment, il a repris le studio pour enregistrer un son avec Kendji Girac et Vianney.

« Ce qui m’inquiète, c’est mon oxygène »

Cependant, ces belles paroles cachent bien des choses. Il se veut rassurant, certes, mais craint que son traitement n’affecte son niveau d’oxygène. Il paraît que les produits de son traitement font descendre l’hémoglobine et l’oxygène. Donc, il est contraint à suivre quelques restrictions. « Je ne peux pas courir, je ne peux pas encore forcer, car je ressens tout de suite les contrecoups. Il faut que je retrouve mon souffle », a-t-il confié.

Cependant, Florent Pagny atteint d’un cancer reste combatif. D’ailleurs, il est très bien entouré. Il put compter sur le soutien de sa famille. Lors de cette interview avec Gala, Inca Pagny a révélé que la maladie de son père l’a rapproché de lui. En effet, il a compris qu’il devait passer beaucoup plus de temps avec lui.