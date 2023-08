Fin du ticket de caisse : les français les plus vulnérables pénalisés

publicité

La fin du ticket de caisse a été annoncée le 1er août dernier. Après plusieurs fois de report, elle a fini par être adoptée pour de bon. Cependant, cette décision a d’énormes conséquences pour les Français les plus vulnérables. Ils sont pénalisés deux fois. Voyons ensemble comment ce simple papier a pu impacter leur budget.

La fin du ticket de caisse

La fin du ticket de caisse est enfin en vigueur. La mesure pour la suppression des tickets de caisse et de carte bancaire est actée depuis le 1ᵉʳ août. Cependant, il faut noter qu’elle est toujours disponible à la demande. Ce justificatif de paiement ne sera plus imprimé automatiquement. Par ailleurs, il existe une autre alternative. En effet, les clients peuvent demander un ticket par voie dématérialisée.

Pour mémoire, il s’agit d’une décision, qui fait suite à une loi sur l’anti gaspillage et économie circulaire. Concrètement, l’objectif est de réduire la production de déchets. Chaque année, la France imprime plus de 30 milliards de tickets de caisse et de carte bancaire. Ainsi, la fin du ticket de caisse signifie également une victoire pour la planète.

Par ailleurs, il faut savoir que cette mesure a un impact sur le quotidien des Français. D’ailleurs, près de 700 personnes ont avoué leur inquiétude à la suite de la suppression de cette facturette.

Les conséquences de la suppression de cette facturette

Ceux qui ont exprimé leur mécontentement face à la fin du ticket caisse ont souligné être en difficulté pour vérifier le montant de leurs achats. D’ailleurs, ils ont peur que les erreurs soient beaucoup plus nombreuses suite à cette décision.

Il peut y arriver que les achats soient comptés en double ou encore qu’il doive payer un autre prix que celui affiché dans les rayons. En effet, cela était beaucoup plus facile avec le justificatif d’achat. Mais désormais, il serait difficile de vérifier l’exactitude des prix des produits. Ou encore de le justifier auprès des supermarchés. Pour certains, ils ne peuvent plus surveiller la bonne application le prix des produits qui bénéficient d’une réduction sans ce précieux bout de papier.

Ce n’est pas tout. En ce temps d’inflation, le ticket de caisse est un meilleur moyen de comparer les prix entre les enseignes afin de faire des économies. Désormais, ce ne serait plus faisable.

Certaines personnes pointent également du doigt la version dématérialisée du ticket de caisse. Les personnes âgées, ceux qui ne sont pas habitués à la technologie ou encore ceux qui ne disposent pas de téléphone ou d’ordinateur se sont plaints. C’est certain, cette alternative passe mal.