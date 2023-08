Fin du box TV d’Orange, Free et SFR : la télévision du futur arrive

Bientôt la fin du box TV traditionnelle d’Orange, Free et SFR. Les téléviseurs avec un décodeur intégré sont prêts à prendre la relève. Samsung se démarque sur le marché en proposant des téléviseurs avec des applications. Voici les détails.

Fin du box TV d’Orange, Free et SFR

2023 est apparemment l’année de la dématérialisation. Certes, de nombreux projets dans ce sens ont été initiés quelques années avant, mais les nouveautés ont commencé à s’introduire petit à petit cette année. Désormais, les box TV vont également disparaître.

En effet, les opérateurs Orange, Free et Orange seraient sur le point de supprimer leur box télé traditionnelle. Mais qu’est-ce qui va le remplacer ? Il s’agit d’une évolution significative pour la télévision. Actuellement, les téléviseurs dotés d’un décodeur intégré font leur entrée. Donc, plus besoin d’un boîtier supplémentaire pour accéder aux services des opérateurs.

D’ailleurs, tout le mérite de cette nouvelle technologie revient à Samsung. En effet, la marque est le premier constructeur de téléviseur avec des applications Orange, SFR, Bouygues et Free téléchargeables.

Les box TV traditionnelles menacés

Pour l’instant, la fin des box TV traditionnelles ne concerne pour le moment que Free, SFR et Orange. Bouygues Telecom n’a pas encore fait des révélations sur le basculement vers cette nouvelle offre. D’ailleurs, ce qui est sûr, les opérateurs continueront de proposer des offres alternatives pour les clients qui ne disposent pas d’un téléviseur Samsung avec un décodeur intégré.

En somme, la fin du box TV d’Orange, Free et SFR n’est pas encore annoncée. Les box traditionnels pourraient prendre de nouvelles formes pour suivre les nouvelles tendances du marché, mais surtout pour répondre aux attentes des clients.

Samsung face à une rude concurrence

Samsung a sorti des téléviseurs avec des box intégrés depuis juin 2023. Cette nouvelle technologie pourrait amorcer la fin du box TV d’Orange, Free et SFR, mais pas pour l’instant. Cependant, certains constructeurs pourront également développer des solutions similaires.

Ainsi, il est certain que d’autres marques comme LG, Sony ou encore Philips suivront la tendance et ne proposeront des téléviseurs intégrant des applications des opérateurs. En effet, la télévision par le biais de boîtiers virtuels va devenir incontournable. Les opérateurs et les constructeurs doivent rapidement s’ajuster à ces transformations pour satisfaire les besoins des utilisateurs et rester compétitifs sur un marché qui évolue constamment.