Fin des chèques vacances pour certains retraités : Voici les concernés

Une mauvaise nouvelle vient de tomber. Certains retraités n’ont plus droit aux chèques vacances depuis le 1ᵉʳ octobre. Qui sont les concernés par cette nouvelle décision ? On vous dévoile de A à Z les détails.

Les chèques de vacances, une aide pour pouvoir s’échapper de la routine quotidienne

Les périodes de vacances sont importantes pour chaque famille française. Ce sont les moments où ils peuvent s’échapper des routines quotidiennes pour se ressourcer. D’ailleurs, nombreux choisissent de partir loin que ce soit pour l’été ou pour l’hiver. Par ailleurs, cela nécessite un gros budget. Ainsi, les foyers modestes doivent s’abstenir de partir faute de budget.

Cependant, dans ce cas-là, la CAF a fait de nombreux retraités heureux. Ainsi, ils peuvent avoir une aide pour partir en vacances. Pour cela, l’institution a mis à leur disposition les chèques vacances. Comme vous le saviez sans doute, il s’agit de l’un des dispositifs d’aide aux départs en vacances de l’ANCV.

Ils servent à financer les dépenses durant les vacances et les coûts de prestations pour les loisirs, l’hébergement, la restauration et les voyages. Par ailleurs, pour y avoir droit, il existe quelques conditions à remplir. Les montants varient également selon les organismes.

En effet, les bénéficiaires ne doivent plus avoir de revenus. Puis, ils doivent payer les impôts en France et enfin se conformer à un certain seuil de ressources.

Fin des chèques vacances pour certains retraités

Les bénéficiaires des chèques vacances sont donc les agents publics civils et les militaires en activité. Tout comme les agents publics de l’État rémunérés sur le budget des établissements inscrit à l’action sociale interministérielle.

Donc, depuis le 1ᵉʳ octobre, de nombreux retraités n’ont plus droit aux chèques vacances. C’est le cas des fonctionnaires civils et militaires retraités, des ouvriers de l’État retraités les agents non titulaires retraités de l’État. Ou encore les retraités de l’État, ceux qui perçoivent les versements par l’État d’une retraite au titre des pensions d’États étrangers garanties.

La fin des chèques vacances pour les retraités permet donc à l’État d’économiser près de 10 millions d’euros. Cependant, cette décision est loin d’être unanime. Les organisations syndicales la jugent comme un manque de reconnaissance de l’État envers leurs anciens agents.