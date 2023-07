Fin de l’argent liquide : les conséquences pour les citoyens

publicité

L’avancée de la technologie aurait un impact significatif sur l’argent liquide. Les paiements électroniques, les applications mobiles et les services en ligne poussent l’argent liquide à disparaître. Peut-on s’attendre vraiment à cette situation dans les prochaines années ?

L’argent liquide devient obsolète

L’utilisation de l’argent liquide est en chute libre depuis ces dernières années. Selon quelques études, il est passé de 80 % en 2016 à 50 % en 2023. Les raisons de cette diminution de popularité seraient à cause du développement des paiements en ligne et par carte bancaire.

Cette transition est accélérée par l’avancée de nouvelles technologies. De plus, le confinement y est également pour quelque chose. Cependant, la disparition complète de l’argent liquide suscite des inquiétudes. Surtout que cette tendance risque de ne plus avoir le contrôle sur l’argent.

Par contre, il faut noter que le système dématérialisé permet de faciliter les contrôles des flux monétaires. Il serait donc un moyen d’éviter les fraudes et de surveiller ce que chaque individu fait de son argent.

Bientôt la fin de l’argent liquide ?

L’argent liquide n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, sa disparition est peut-être envisageable, mais ce n’est pas pour le moment. De surcroît, qu’il n’existe aucun plan de remplacement par de l’argent numérique. La transition vers des formes de paiement dématérialisées se fera de manière progressive. D’ailleurs, elle dépendra des politiques et des infrastructures de chaque pays.

La question du cash contre l’argent dématérialisé suscite des débats et des préoccupations. Alors que l’utilisation de l’argent liquide diminue progressivement, l’argent dématérialisé gagne en popularité. Cependant, il existe des inquiétudes concernant la perte de contrôle sur les flux monétaires et la surveillance accrue des transactions. L’argent dématérialisé offre une traçabilité et une sécurité accrues. En revanche, certains craignent une violation de la vie privée.

Une préférence pour la monnaie

L’argent liquide ne risque pas de disparaître de sitôt. De plus que certaines catégories de personnes préfèrent toujours l’utiliser. C’est notamment le cas des personnes âgées ou encore des habitants dans les zones rurales. De plus, il représente de nombreux avantages qu’il ne faut pas oublier.

En effet, par exemple en cas de problème de connexion, il est impossible d’accéder à son compte. Ce n’est pas le cas pour l’argent liquide. Dans ce sens, même si sa popularité est en chute libre, il a pour le moment un rôle clé pour l’économie. Il a donc tout un avenir devant lui.