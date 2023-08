Fin de la vignette verte, impacts majeurs sur les automobilistes

publicité

Dès l’année prochaine, la vignette verte prendra fin, amenant de nombreux changements pour les automobilistes. En effet, selon les informations, elle ne sera plus valable à partir du 1er avril 2024. Ainsi, les conducteurs devront faire face à diverses modifications à compter de maintenant.

Fin de la vignette verte dès le 1er avril 2024

publicité

Chaque année, les automobilistes avaient le devoir de remplacer la carte verte de leur assurance. Toutefois, une annonce est arrivée concernant la fin de la vignette dès le 1er avril 2024. C’est le résultat d’une décision prise lors du Comité interministériel de la sécurité routière. En effet, elle est destinée à simplifier les contrôles routiers et renforcer la surveillance. C’est pourquoi cette transition se veut être un tournant significatif. Par ailleurs, le projet était communiqué en premier en septembre 2022, mais au final, il a été retardé.

D’un autre côté, l’Observatoire interministériel de la Sécurité routière indique que plusieurs voitures en France sont non assurées. D’ailleurs, 7 % des accidents mortels sur les routes impliqueraient au moins un véhicule non assuré. Ainsi, le gouvernement a pris la décision de mettre fin à la vignette verte afin d’endiguer ce fléau qui coûte très cher. En effet, à cause des accidents, les Fonds de garantie des assurances obligatoires ont déboursé plus de 107 millions d’euros en 2022.

Changements majeurs pour les conducteurs, des nouveaux défis à surmonter

Malgré une habitude de longue date qui va s’arrêter, ce sont toujours les automobilistes qui en bénéficieront en premier. En effet, la dématérialisation favorisera les contrôles et résistera contre la corruption. Le Fichier des véhicules garantis, alimenté par les compagnies d’assurances depuis 2019, deviendra la référence pour vérifier l’assurance d’une voiture. En outre, la transition vers le FVA offre des avantages multiples. A part la réduction des contraventions liées à l’absence de certificat d’assurance, la lutte contre la fraude gagne en puissance. Cette évolution tend à économiser 1 237 tonnes de CO2 et à minimiser les déchets papier, un progrès environnemental significatif.

publicité

D’ailleurs, la progression va plus loin avec l’automatisation des surveillances. En effet, les radars pourraient vérifier les véhicules grâce à des lecteurs spontanés de plaques d’immatriculation. Ce système optimisé promet des processus d’inspection plus fluides. Ainsi, la fin de la vignette verte marque une étape importante dans la modernisation des contrôles routiers.