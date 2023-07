Fin de la limitation de vitesse à 130 km/h sur les autoroutes en France, décision prévue pour bientôt

La fin de la limitation de vitesse à 130 km/h sur les autoroutes est un sujet qui a soulevé de nombreux débats. Certains prônent pour plus de liberté et de responsabilisation pour les conducteurs tandis que d’autres craignent pour la sécurité. En tout cas, aujourd’hui, le projet avance favorablement.

Fin de la limitation de vitesse à 130 km/h en France et dans les autres pays européens

La plupart des Français se sont habitués à la limitation de vitesse à 130 km/h sur les autoroutes. Cependant, cette limitation pourrait bientôt disparaître. En effet, le gouvernement compte offrir plus de liberté aux conducteurs mais également plus de responsabilités. D’ailleurs, le projet est déjà en cours et sur la bonne voie. Il faut savoir que la vitesse maximale autorisée sur autoroute est fixée à 130 km/h depuis 1974. Ainsi, cette règle a été appliquée durant près de cinquante ans. Toutefois, il y a eu diverses fluctuations antérieures entre 100, 110, 120, et 140 km/h. Aujourd’hui, cette limite suscite des questionnements sur son adaptation à notre époque.

Le choix de lever la limitation ou de la supprimer partiellement se pose déjà dans certains pays européens. Par exemple, l’Allemagne possède des tronçons sans limite de vitesse pour responsabiliser les conducteurs. De même, la République tchèque a décidé d’autoriser 150 km/h sur ses autoroutes dès 2024. C’est également le cas pour l’Italie qui étudie cette possibilité sur certaines portions, soit environ 1500 kilomètres de routes.

Les débats sur la vitesse limite

Dans chaque pays en Europe, chacun garde leur souveraineté et se fixe leur propre limitation. En général, la vitesse maximum est de 130 km/h, mais d’autres adoptent entre 110 km/h à 120km/h. Toutefois, la France n’harmonise pas ses vitesses autorisées contrairement à la tendance européenne. En ce sens, des débats persistent bien que la limite soit actuellement de 130 km/h. D’ailleurs, avec la baisse temporaire à 80 km/h hors agglomération, un abaissement de la limite semble plus probable qu’une augmentation. D’un autre côté, il ne faut pas négliger les pressions venant des acteurs écologistes et de la prévention routière.

Pour le moment, ce sujet reste un point sensible pour les Français. Ainsi, la question de la limitation à 130 km/h sur autoroute est encore en cours de traitement. Si certains pays européens optent pour des vitesses plus élevées ou sans limite, la situation française reste complexe.