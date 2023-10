Familles nombreuses : Laëtitia Provenchère épuisée, voici sa décision radicale par rapport à ses enfants

S’occuper d’une grande famille est épuisant et ce n’est pas Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) qui va dire le contraire. Fatiguée à cause de ses enfants, la mère de famille met en place une nouvelle règle. Cette décision va apporter un peu de répit à cette candidate.

Familles nombreuses : Laëtitia Provenchère fait parler d’elle

Les téléspectateurs de Familles nombreuses sur TF1 connaissent surement Laëtitia Provenchère. Cette candidate se démarque pour sa force mentale qui surprend tout le monde. D’ailleurs, l’un de ses plus grands défis de la vie est la perte de son mari Guillaume. Cependant, à aucun moment, elle ne s’est pas laissée aller. Elle compte tout faire pour que ses enfants ne manquent de rien.

La mère de famille redouble d’efforts pour combler le vide que son défunt mari à laisser. D’ailleurs, alors qu’on lui a annoncé sa disparition le 10 août, elle était enceinte de deux mois. D’après sa confidence, il a fait une chute deux jours auparavant lors d’une intervention en toiture. Ainsi, cet accident lui a été fatal puisqu’il est tombé la tête en première. Donc, il a été dans le coma avant de succomber.

Un changement radical

À la suite de la disparition de Guillaume, la vie de Laëtitia Provenchère Familles nombreuse a complètement changé. D’ailleurs, elle doit y faire face parce qu’elle était enceinte de ses triplées. Après son deuil, elle a décidé de poursuivre sa vie.

Elle a retrouvé l’amour et le sourire auprès de Tony. Mais leur relation n’est pas inscrite sur la durée. Après cette séparation, la mère de famille est restée discrète sur les raisons de leur rupture. « Avec toute la bienveillance et le respect pour notre couple et notre amour, je garderai pour nous les raisons de notre rupture, a-t-elle indiqué.

Malgré cette nouvelle épreuve difficile, elle a fait de sa force ses enfants. De plus, elle est devenue encore plus proche de ses enfants, Nolann, Emmy, Lyna et Noëlya.

Familles nombreuses : Laëtitia Provenchère épuisée : une nouvelle règle à la maison

Pour cette maman, l’organisation au sein de sa grande famille nécessite beaucoup de temps. D’ailleurs, s’occuper seule des enfants n’est pas du tout repos. Selon la candidate de Familles nombreuses, le moment le plus difficile pour elle est de récupérer les enfants à l’école.

En effet, devant les caméras, Laëtitia Provenchère a confié qu’après la sieste des triplés, elle doit courir pour récupérer Nolann à la sortie de l’école. Mais le plus difficile est qu’elle ne parvient plus à gérer ses enfants qui ne font que des bêtises. Donc, la mère de famille a pris une décision. « Je faisais le trajet du retour en hurlant. Donc j’ai changé l’organisation ! » a confié la candidate.

Pour les protéger lorsqu’ils sont sur le chemin, afin d’éviter les accidents, Laëtitia Provenchère a décidé de prendre la voiture. Avec cette nouvelle règle, ils seront plus en sécurité. De surcroît, elle reste dans la voiture avec ses bébés même près de chez elle. La candidate de Familles nombreuses profite pour donner le goûter aux enfants.