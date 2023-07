Familles nombreuses : la vie en XXL : le come-back d’une famille très connue

publicité

Pour la nouvelle saison de l’émission Familles nombreuses : la vie en XXL, une famille très connue a fait son grand retour. Une tribu de neuf personnes va partager sa vie de famille avec les téléspectateurs.

Surprise pour les téléspectateurs de Familles nombreuses : la vie en XXL

Jeudi 6 juillet, les fans de l’émission Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1 a accueilli de nouveaux candidats. Cependant, au grand plaisir des téléspectateurs, une très connue famille a fait son grand retour pour la sixième saison. Il s’agit du clan Boibessot.

Ils sont principalement connus depuis sa participation à la cinquième saison de l’émission de TF1. Leur devise était « Un pour tous et neuf pour un ! ». Pour mémoire, cette grande famille composée de neuf personnes réside actuellement dans l’Ariège. À la tête, on retrouve le père, Hervé et la mère, Audrey.

À titre d’information, la famille a ouvert depuis un an leur concept-store qu’ils ont baptisé « Au nom du père » à Mazères il y a un an. Le père de famille est actif en tant que coiffeur-barbier et gérant de l’entreprise. Par contre, sa compagne de 38 ans gère la communication et la partie boutique. Leur boutique propose une variété d’articles de décoration et des accessoires pour les parents et les enfants.

Hervé et Audrey Boibessot en difficulté financière

Dans une interview, la famille Boibessot a accepté de faire quelques confidences sur leur vie. Ils ont surtout parlé de leur projet professionnel ainsi que tous les sacrifices qu’ils ont faits pour ouvrir leur entreprise familiale. « C’est vrai que la première année, eh bien… c’est la plus dure […] On passe d’un niveau de vie où on vivait très bien à vraiment beaucoup beaucoup moins bien. Tout le superflu, on a été obligés de tout enlever depuis maintenant plus d’un an : on ne fait pas de resto, on ne sort pas », a confié la mère de famille.

Pour préserver leurs finances, Audrey Boibessot a décidé de prendre un autre emploi. Dans ce sens, son emploi du temps serait beaucoup plus surchargé que celui de son mari. Ainsi, après avoir couché ses sept enfants, elle s’attelle à son nouveau métier. En effet, elle a donc décidé de devenir conseillère culinaire pour une marque de robots. De plus, la mère de famille offre des ateliers de cuisine à distance. Toutefois, elle a tenu à souligner qu’elle ne perçoit pas de salaire mensuel, mais de commissions sur ce qu’elle a réussi à vendre. « J’espère que j’arriverai à tout mener de front », a-t-elle conclu.

