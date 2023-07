Faites-vous partie des bénéficiaires de la CAF à recevoir cette aide de 595 euros versée le 5 août 2023 ?

Cet été, la CAF prévoit de verser une aide de 595 euros à ses allocataires. Cette aide au montant forfaitaire sera entre les mains des bénéficiaires le 5 août 2023. Voici les détails.

La CAF toujours prête à soutenir les Français

Cela fait quelques années que l’inflation continue de mettre à mal le pouvoir d’achat des Français. De plus en plus de ménage peine à joindre les deux à cause de la hausse des prix. D’ailleurs, la crise actuelle n’épargne aucun secteur.

Heureusement que certaines personnes peuvent compter sur la Caisse d’allocation familiale. En effet, elle propose une multitude d’aides afin d’améliorer le quotidien des plus démunis. On peut citer par exemple l’aide aux familles nombreuses, ou les prêts à taux zéro. De manière générale, ces coups de pouce permettent aux bénéficiaires de financer certaines dépenses au quotidien.

Puis, les Français éligibles ont droit à des minima sociaux. En effet, les bénéficiaires du RSA peuvent toucher une aide jusqu’à 607 euros. Toutefois, le montant réel varie en fonction des conditions imposées par la CAF. Mais l’institution prévoit également de verser une aide de 595 euros le 5 août prochain pour les profils qui correspondent aux critères.

Une aide de 595 euros versée le 5 août 2023

Chaque mois, plus précisément aux environs du 5 de chaque mois, la CAF réserve à ses allocataires une aide spécifique. La méthode de calcul de cette prime dépend de la situation de chaque foyer ainsi que de leurs revenus. Dans ce sens, le montant peut atteindre les 595 euros. En somme, l’organisme vérifie les informations qui leur sont transmises pour établir le montant à octroyer aux bénéficiaires.

Cette année, de nombreuses aides ont fait l’objet d’une revalorisation de 5,6 %. C’est notamment le cas de la prime d’activité. Notons qu’elle est destinée aux personnes qui sont actuellement en activité professionnelle. Toutefois, elle est soumise à une condition de revenus. Les allocataires ne doivent pas dépasser un certain seuil.

Pour percevoir cette aide de 595 euros de la CAF, le demandeur doit être majeur (plus de 18 ans). Ensuite, la condition de résidence est toujours à respecter. Pour la prime d’activité, il faut résider au moins neuf mois de l’année en France. Les étudiants et les apprentis peuvent y avoir droit. Mais là encore, il y a une condition. L’aide leur sera versée si leur revenu est moins de 1 070,78 euros par mois.

Pour percevoir la prime d’activité, il faut adresser une demande auprès de la CAF. Ensuite, il est obligatoire de déclarer ces revenus tous les trois mois. De plus, il faut notifier l’organise à tout changement de situation pour continuer à recevoir l’aide de 595 euros.