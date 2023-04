La majeure partie des offres mobiles et Internet a connu une hausse importante au début de l’année 2023. Cela a un impact sur les factures à payer par les foyers.

Selon le comparateur en ligne Ariase, une augmentation de 21,9% a été recensée sur un an. Mais il est tout à fait possible de ne pas tomber dans le piège et de devenir victime de cette augmentation en se privant de ces dépenses inutiles.

Facture de téléphone : halte à ces dépenses inutiles

La première dépense pointée du doigt est l’ajout d’une option payante à un abonnement, celle qui a été un piège par l’opérateur. En effet, ce dernier a envoyé un mail qui dissimule une inscription à un autre abonnement payant, par exemple.

Idem pour ces commerciaux qui proposent des options payantes au moment de la signature d’un contrat. Pensez toujours à bien lire les termes du contrat et les conditions avant de faire une signature.

Le second piège à connaître absolument concerne la réduction ou les offres promotionnelles. En effet, les opérateurs peuvent vous soudoyer avec ces propositions “alléchantes” comme : un smartphone haut de gamme obtenu à un prix réduit.

Ou bien, vous aurez un téléphone haut de gamme si vous payez sur plusieurs mois, en échange d’un engagement pour un contrat de 12 mois à 2 ans.

Quelles sont les autres dépenses à éviter absolument ?

A l’heure actuelle, de plus en plus de foyers s’orientent vers les forfaits qui sont moins coûteux. Pourtant, vous ne bénéficiez pas d’un quota d’appels suffisant, tout comme un bon accès à Internet, ce qui est une perte. Pourtant, il est très bien facile d’excéder la consommation et de payer plus cher.

En outre, vous devez également faire attention aux appels surtaxés ainsi que la souscription à la fibre optique alarmiste.