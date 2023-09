Évolution des règles de l’assurance chômage en 2023, les conditions pour l’obtenir

En 2023, l’État procède à une évolution des règles de l’assurance chômage. En effet, les négociations entre partenaires sociaux visent à définir de nouvelles conditions. Vous allez découvrir ci-dessous les changements et leurs implications.

Ce qu’il faut savoir sur l’évolution des règles de l’assurance chômage en 2023

Pôle emploi a récemment augmenté l’allocation chômage de 1,9 % depuis avril 2023. En effet, c’est une décision prise pour soutenir les demandeurs d’emploi face à l’inflation. Cette mesure s’ajoute à la revalorisation de 2,9 % de l’été précédent. Les bénéficiaires doivent comprendre ces ajustements. Le 12 septembre, les partenaires sociaux se sont réunis pour discuter des nouvelles règles de l’assurance chômage en 2024. Cependant, l’État impose un cadre strict aux négociations, suscitant des critiques. Les acteurs communautaires ont jusqu’au 15 novembre pour trouver un accord, sinon, le gouvernement imposera ses propres normes, comme en 2019. À cette époque, l’autorité a mis en place un décret jusqu’en décembre 2022 et a continué jusqu’en décembre 2023.

Au fil du temps, des mesures se notaient pour un changement de la durée de cotisation pour percevoir l’ARE. En ce sens, cette prime représente un versement au chômage en attendant de retrouver un métier. En outre, cette aide exige quelques heures minimums à travailler.

Conditions pour percevoir l’ARE de Pôle Emploi et les enjeux en cours

Il fallait avoir travaillé au minimum quatre mois sur les 28 derniers mois pour prétendre à l’ARE avant 2019. Depuis novembre 2019, les conditions ont changé en une période d’au moins six mois d’activité au cours des 24 derniers mois, soit 130 jours ou 910 heures travaillées. Les salariés de plus de 53 ans ont des critères spécifiques. En plus des normes de cotisation, il est essentiel d’avoir perdu sa fonction involontairement. En ce sens, cela signifie que ce soit par licenciement, fin de CDD, rupture anticipée, rupture conventionnelle, ou accord mutuel.

D’un autre côté, il faut vivre en France et encore être physiquement apte à travailler. Par ailleurs, il faut ainsi ne pas remplir les conditions de retraite et prouver qu’une recherche active de poste est également requise. L’inscription à Pôle Emploi doit se faire dans les 12 mois suivants le terme du contrat de travail. L’assurance chômage évolue en 2023 avec des ajustements aux règles et aux critères d’éligibilité. Les demandeurs d’emploi doivent rester informés pour maximiser leurs avantages tout en respectant les nouvelles exigences.