Évelyne Dhéliat : une annonce alarmante sur les réseaux sociaux, elle exprime ses inquiétudes face à la hausse de température

Cela fait plus de 35 ans qu’Évelyne Dhéliat fait la pluie et le beau temps sur la chaîne TF1. Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, la présentatrice météo fait une annonce alarmante.

Zoom sur la carrière d’Évelyne Dhéliat

Depuis sa jeunesse, elle s’est toujours passionnée pour la météo. Après des études en météorologie, Évelyne Dhéliat a commencé sa carrière dans l’audiovisuel en 1972. Ainsi, à cette époque, elle a rejoint l’ORTF en tant que speakerine. Par la suite, elle a choisi de présenter les bulletins météorologiques.

Ce n’est qu’en 1988 qu’elle a rejoint le groupe TF1. Cette fois encore, elle assure la présentation des bulletins météo. Puis, elle a eu la responsabilité de présenter la météo lors du JT du 13 heures. Elle a tout de suite gagné la sympathie des téléspectateurs avec sa voix et son charme naturel. Dans ce sens, elle devient rapidement une figure incontournable de TF1. La Miss météo a ensuite participé à de nombreuses émissions télévisées au cours de sa carrière.

La présentatrice météo atteinte d’un cancer du sein

En 2012, Évelyne Dhéliat était atteinte d’un cancer du sein. Toutefois, elle a préféré garder son combat. En effet, elle a considéré qu’il s’agit d’un sujet très personnel. Cependant, elle a décidé de briser le silence durant son passage dans l’émission Les 12 coups de midi orchestrée par Jean-Luc Reichmann. Ce jour-là, la production a consacré une semaine pour l’opération « Mobilisation cancer, tous ensemble avec les chercheurs ».

Lors du lancement de la campagne de sensibilisation Octobre rose en 2022, la présentatrice de météo a entendu des médecins souligner l’importance et l’impact des témoignages de personnalités connues. Surtout sur le dépistage du cancer. Ce moment a été un déclic pour elle, la poussant à sortir de l’ombre et à partager son expérience pour soutenir la cause.

Consciente de sa notoriété, elle a ressenti une responsabilité envers cette lutte contre la maladie. Sa prise de parole a eu un impact positif. De plus, la Miss Météo a constaté que son témoignage avait été bénéfique.

Une annonce alarmante sur les réseaux sociaux

Récemment, la présentatrice météo s’est exprimée sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, ce n’était pas pour parler d’elle. Elle a attiré l’attention sur les fortes chaleurs qui sévissent dans certaines parties du monde. Evelyne Dhéliat a souligné que de tels phénomènes étaient rarissimes et qu’il fallait être prudent.

Elle a ainsi tweeté sur les températures extrêmement élevées en Chine. À noter que le pays avait enregistré un record national absolu de 52,2 °C le 16 juillet. Elle a également mis en garde contre les températures élevées dans le sud-est de la France. En effet, elles pourraient atteindre les 40 °C.