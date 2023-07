publicité

Inquiétée de la situation météorologique en France, Évelyne Dhéliat tire la sonnette d’alarme. Alors que le pays est confronté à des vagues de chaleur intenses, l’animatrice télévisée prend la parole pour sensibiliser le public aux conséquences potentielles. À travers des publications explicites sur Twitter, elle anticipe la situation et met en garde contre une détérioration future.

Évelyne Dhéliat tire la sonnette d’alarme, inquiète face à la montée des températures en France



La hausse des températures est un phénomène récurrent en France, avec des pics de chaleur qui augmentent d’année en année. C’est pourquoi, Évelyne Dhéliat a décidé de s’exprimer avec fermeté pour attirer l’attention sur cette problématique. Au-delà de sa présence quotidienne à la télévision pour le bulletin météo, elle utilise également les réseaux sociaux pour partager des informations approfondies. Le 21 juin 2023, elle a lancé une alerte concernant la hausse des températures, démontrant son engagement à informer le public.

Par ailleurs, sur Twitter, Évelyne Dhéliat a partagé un message significatif. Elle y a évoqué l’augmentation significative de la chaleur en donnant avec précision les températures de la plupart des régions. Bien évidemment, cette précision démontre son souci de mettre en évidence les conséquences actuelles.

La « chaleur tropicale » s’invite en France

Au début de juillet 2023, Évelyne Dhéliat constate que la situation ne s’améliore pas. Bien qu’elle veuille attirer l’attention, elle choisit ses mots avec précautions pour éviter de semer la panique générale. Cependant, les vagues de chaleur persistent en France et atteignent des sommets de 40°C. Bien que cette pointe de chaleur ne soit pas encore généralisée dans tout le pays, certains départements en sont affectés. Il est donc essentiel d’agir rapidement et efficacement avant qu’il ne soit trop tard. De plus, Évelyne Dhéliat a fait part ses préoccupations concernant les températures nocturnes.



En effet, lors de l’une de ses émissions sur TF1, elle a évoqué une « chaleur tropicale » due aux températures élevées pendant la nuit. Selon ses explications, cela toucherait surtout le sud-est. À Toulon, par exemple, la température nocturne atteint les 27°C, ce qui témoigne de la gravité de la situation. Cependant, il est important de noter que cela reste encore loin du record national de 30,3°C enregistré en 2003.