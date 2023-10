Evelyne Dhéliat face au cancer du sein, elle lance un message de prévention

Il y a des années, Evelyne Dhéliat a fait face au cancer du sein. Après avoir entamé plusieurs mois de rude traitement, elle est ressortie vainqueur. À présent, elle profite de cette expérience pour sensibiliser celles, qui comme elle, sont en proie avec cette maladie. Lors d’une interview avec Femme Actuelle, la miss Météo lance un message de prévention.

Evelyne Dhéliat face au cancer du sein

2012 est une année mouvementée et d’angoisse pour Evelyne Dhéliat. Cette année, elle a appris qu’elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein. Dans ce sens, la présentatrice météo a été contrainte de suivre un dur traitement pour vaincre sa maladie.

Par ailleurs, son combat, elle l’a mené dans le plus grand secret. L’ancienne speakering a caché sa maladie aux téléspectateurs. Plusieurs années plus tard, Evelyne Dhéliat est sortie de son silence pour justifier ce choix. Lors de son intervention sur le plateau de C l’hebdo sur France 5, elle a annoncé « J’ai toujours mis une barrière entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je me suis d’abord dit, c’est personnel… ».

Mais sa longue absence à l’antenne à cette époque a interrogé ses fans. Ce qui l’a fait réfléchir puis changer d’avis.

La présentatrice météo sort de son silence

Evelyne Dhéliat a fait face au cancer du sein en 2012, mais a engagé son combat dans le plus grand secret. Cependant, un article de presse a été un déclic pour elle. Après avoir réfléchi sur son cas, la présentatrice météo a compris qu’elle a une mission. En étant une personnalité, sa parole pourrait inciter les femmes à se faire dépister. Surtout qu’elle-même a été touchée par la maladie.

Après s’être entretenue avec des médecins, des professeurs, elle a compris que « … quand une personne un peu connue parle et évoque surtout les dépistages… ». Dans ce sens, Evelyne Dhéliat s’est engagée auprès de l’association Ruban rose.

Un message très poignant

Depuis qu’Evelyne Dhéliat a fait face au cancer du sein, elle est très engagée pour pousser les femmes à se faire dépister. Dans une récente interview accordée au magazine Femme Actuelle, la présentatrice de météo a voulu clarifier certains points à propos de cette maladie.

Elle a insisté sur une idée fausse qu’elle veut combattre. « On a l’impression que c’est une maladie qui ne peut toucher que les personnes d’un certain âge, mais ce n’est pas vrai », a-t-elle confié. Elle a même rencontré une jeune femme de 25 ans atteinte de cancer du sein dans l’association Ruban rose. De surcroît, Caroline Receveur 35 ans a révélé qu’elle est touchée par cette maladie.