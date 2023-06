Évelyne Dhéliat écartée de la météo de TF1, elle remet les pendules à l’heure

Depuis quelque temps, les rumeurs vont bon train qu’Évelyne Dhéliat serait écartée de la météo de TF1. Durant sa récente interview, la présentatrice météo a mis les choses au clair.

Une figure incontournable de la météo française

Évelyne Dhéliat, cela fait plusieurs années qu’elle travaille pour TF1 en tant que directrice météo. En effet, on la reconnaît pour sa bonne humeur, son élégance et son élocution. La présentatrice météo est connue de nombreuses générations. Elle serait également encore présente dans plusieurs années à venir.

La dame s’est fait connaître du petit écran en 1992. Depuis, elle est restée chez TF1 depuis plusieurs années. La directrice de météo devient alors le plus ancien CD1 de la chaîne première. Justement, selon Jean-Luc Reichmann, son ami et collègue, Évelyne Dhéliat est « le plus long CDI de la télévision française » puisqu’elle y est depuis 1968.

Cette dernière a également confié son parcours pour avoir ce poste. En effet, elle a suivi des études d’anglais et un peu de mannequinat. Par la suite, dans le but de se faire un peu d’argent, elle a décidé de répondre à une petite annonce. Ainsi, elle est devenue speakrine. En 1971, elle a signé son CDI.

Évelyne Dhéliat écartée de la météo de TF1

Depuis plusieurs jours, les bruits de couloir annoncent qu’Évelyne Dhéliat serait virée de la météo de TF1. De surcroît, d’autres rumeurs affirment qu’elle serait prête à arrêter sa carrière. Ou encore que la production de TF1 souhaite la pousser vers la retraite. Cependant, aucune confirmation n’a été informée depuis à ce sujet. Que ce soit de la part de la chaîne première que de la Miss météo.

Dans ce sens, l’heure est venue pour Évelyne Dhéliat de sortir de son silence et de remettre les pendules à l’heure face à ces rumeurs qui ne cessent de s’intensifier. Dans une interview, la présentatrice météo de TF1 dément tous les bruits de couloirs sur son départ. D’ailleurs, elle a confié que les plannings pour la rentrée sont déjà prêts.

L’ancienne speakrine sera de retour vers mi-août pour la présentation des bulletins météo. Ainsi, elle a ajouté que son départ va dépendre des téléspectateurs et de son patron. De son côté, le directeur de l’information de TF1, Thierry Thuillier, a révélé qu’« elle sera là encore de nombreuses années ».