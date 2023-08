Etonnant scandale dans les 12 coups de midi, une candidate s’énerve contre Jean-Luc Reichmann, Zette intervient

publicité

Ne ratez pas cet étonnant scandale dans les 12 coups de midi, quand cette fameuse candidate s’en est prise à Jean-Luc Reichmann. Une chose est sûre, Zette ne reste pas les bras croisés face à une telle insolence. Du peps ou du buzz, que cachait réellement cette prise de bec ?

Etonnant scandale dans les 12 coups de midi

Depuis des années, Jean-Luc Reichmann et Zette assurent l’animation des 12 coups de midi, l’un des jeux télévisés les plus suivis de France. Ce qui est certain, c’est que l’animateur a vu bon nombre de candidat se succéder sur le plateau. Beaucoup l’ont épaté par leur intelligence, d’autres par leurs histoires et certains par leur personnalité marquante.

Ce fut le cas de cette influenceuse mode, Laetitia, qui a participé à l’émission dernièrement. Jean-Luc Reichmann aime discuter avec ses candidats avant de débuter le jeu. Il y a une bonne ambiance, tout semble porter à croire que l’émission allait bien se passer. Il n’est pas rare aussi que les téléspectateurs expriment leur avis sur les réseaux sociaux. Aucun candidat n’échappe aux adeptes de l’émission, et il n’est pas rare que l’émission regorge de surprises.

La fameuse candidate est pimpante et pleine d’énergie. Jean-Luc Reichmann a donc procédé aux questions habituelles. Quand ce fut au tour de la candidate, Jean-Luc Reichmann lui a posé une question alors qu’elle s’est retrouvée en face à face. L’animateur lui a demandé dans quel journal un diariste écrit sa vie. Laetitia a répondu « la diarrhée ».

Une réponse inattendue, à la surprise générale de l’animateur et des téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann a rebondi sur la réponse et a répliqué que cela sentait mauvais. Bien sûr sa réponse était fausse, car elle aurait dû répondre un journal intime. Mais Laetitia avait alors accusé Jean-Luc Reichmann de ne pas avoir posé la question avec le bon accent.

Zette intervient

Etonné par la réaction de Laetitia, Jean-Luc Reichmann a tenté bien que mal de lui expliquer. Mais la candidate soutient que son erreur viendrait de l’animateur. Zette a donc rectifié notre influenceuse mode et a protégé l’animateur. Sur les réseaux sociaux, cet incident a fait réagir les internautes. Si d’autres jugeaient Laetitia de trop en faire, d’autres s’amusaient de son attitude.

