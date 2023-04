A l’heure où la réforme des retraites ne cesse de faire grand bruit dans l’actualité socio-politique, les futurs retraités se posent de multiples questions. Parmi elle figure la prise en compte des périodes de chômage pour la retraite.

publicité

La réforme des retraites du gouvernement n’a pas changé : la période de chômage est encore comptabilisée pour la retraite. Que celle-ci soit indemnisée ou non, cela n’est pas pris en compte.

Est-ce que les périodes de chômage sont prises en compte pour la retraite ?

publicité

Rien n’est changé pour la considération des périodes de chômage pour le calcul de la retraite. Autrement dit, même en cas de chômage, Pôle Emploi va toujours envoyer des informations à l’Assurance retraite.

Depuis 1980, le chômage indemnisé est associé à des périodes d’assurance. Par ailleurs, c’est pris en compte pour votre retraite. Le rythme est de 1 trimestre tous les 50 jours de chômage indemnisé, dans un plafond de 4 trimestres par an.

Les périodes considérées sont celles où vous avez bénéficié d’une aide, dont l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’aide chômeurs âgés ou encore l’allocation de solidarité.

publicité

Qu’en est-il de la période avant 1980 ?

La période chômée involontaire et justifiée est considérée dans les périodes d’assurance et pour la retraite. C’est le cas pour une présence d’indemnisation ou non, selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

A l’heure actuelle, les périodes chômées non indemnisées peuvent être prises en compte. Toutefois, il faut respecter certaines conditions pendant cinq ans. Par exemple, c’est le cas pour les seniors d’au moins 55 ans à la date de fin de leur indemnisation chômage. C’est aussi le cas pour les personnes qui ont cotisé au moins 20 ans pour la retraite, tous régimes de base concernés.

publicité