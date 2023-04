Escroqueries répétées à la CPAM : un homme de 44 ans est à la tête de l’acte malveillant 

Ces derniers mois, on a recensé plusieurs cas d’escroquerie à la CPAM. Le plus flagrant était réalisé par un homme de 44 ans qui a réussi à arnaquer 40000 euros d’aide sociale.

Le fautif s’est servi de faux papiers pour pouvoir soutirer 40000 euros de prestations sociales. Récemment, la police l’a arrêté à la CPAM à Clermont-Ferrand.

Une grosse somme volée

Le 30 mars dernier, la police aux frontières a interpellé un homme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. C’est un père de famille Algérien qui a réussi à détourner environ 40000 euros d’aide sociale.

On lui a demandé de présenter des justificatifs d’identité indispensable lors d’une demande d’une carte vitale. La photocopie a suscité des doutes auprès de la CPAM. Et visiblement, c’était un faux document.

Autrement dit, cet homme avait utilisé à maintes fois de faux papiers pour obtenir les aides sociales. Véritable expert dans le domaine de l’escroquerie, il aurait déjà réussi à arnaquer la CAF et le pôle emploi. Jusqu’aujourd’hui, on lui a imposé une assignation à résidence et l’ordre de quitter le territoire temporairement. En janvier 2024, il devra faire face au tribunal correctionnel.

Un médecin est également pointé du doigt

Le 16 février 2023, un médecin généraliste a été convoqué au tribunal de Bayonne pour motif d’escroquerie à la CPAM. D’ailleurs, le gouvernement a recensé plusieurs fraudes associées à la COVID et aux faux tests PCR.

Pour ce cas, le médecin coupable s’est servi des cartes vitales des clients pour soutirer de l’argent. Environ une trentaine de patients ont déposé plainte après avoir constaté une anomalie avec leurs cartes vitales.

Après l’enquête, on a découvert que le médecin généraliste se servait 2 fois de la carte lorsque le patient effectuait son paiement. Selon les sources, le médecin aurait profité du fait que le patient développe deux pathologies.