Erreur sur le RSA, une allocataire perd son droit, ce qu’il faut éviter, restez vigilant !

Il y a cette erreur sur le RSA que n’importe qui peut faire. Pourtant simple, et on pourrait croire légère, cette petite erreur peut faire tout basculer. Ce fut le cas de cette femme, qui a dû mettre une croix sur son allocation.

La CAF et ses aides précieuses

La CAF a pour but de soutenir financièrement toute personne dans le besoin et qui a peu de revenus. Elle propose diverses allocations, allant au cas par cas et qui peut constituer une aide majeure à chaque mois. Dans l’importance de sa fonction, il faut tout de même souligner que comme dans toutes organisations, la CAF peut aussi faire des erreurs. La RSA fait partie des aides cruciales que la CAF délivre.

Communément appelée Revenu de Solidarité Active, la RSA représente un bouclier anti-inflation pour certaines familles. Elle ne vise pas que les familles, mais également les individus qui ont des problèmes de ressources. Pour une telle ou telle raison, malgré le fait qu’un individu ne subvient pas aux besoins d’une famille, il peut avoir des difficultés à joindre les deux bouts.

Les conditions d’éligibilité de la RSA

La RSA n’est attribuée que sous certaines conditions. Il y a également une procédure déclarative qui atteste que le demandeur n’est vraiment pas en mesure de subvenir à ses besoins. C’est dans cette déclaration qu’il est plus que nécessaire de faire attention.

La CAF reçoit des millions de dossiers et doit les traiter un par un. Elle a aussi besoin de justificatifs de revenus, sans oublier la résidence permanente en France.

Une erreur sur le RSA de la CAF qui coûte cher à une allocataire

Cette femme est une mère célibataire aux revenus modestes. Avec ses deux enfants, elle jouissait de la RSA tous les mois. Voilà maintenant quelques mois qu’elle recevait la RSA sans problème, mais depuis peu, tout tourne au cauchemar. Elle avait omis de faire des déclarations sur certaines sources de revenus.

Au courant de tout, la CAF a pris la décision de suspendre son attribution de la RSA. Malgré tout, la mère célibataire a réussi à justifier qu’il ne s’agissait pas d’une omission involontaire de sa part. Cependant, avec toutes les procédures qui s’ensuivent, elle doit encore attendre avant de pouvoir bénéficier à nouveau de la RSA.