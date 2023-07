Erreur dans les dossiers de retraite : comment les éviter ?

Préparer sa retraite nécessite une bonne concentration afin d’éviter une erreur dans les dossiers de retraites. La Cour des Comptes a d’ailleurs révélé que 13 % des relevés de retraites comportaient des erreurs. Voici quelques conseils pour les éviter.

Une revalorisation de pensions des retraites

La réforme des retraites ! Et oui, ce projet gouvernemental ne finit pas de prendre la vedette des actualités. Depuis plusieurs mois, elle est au centre de débats. Plusieurs syndicats et la plupart de la population sont toujours contre. D’où les nombreuses manifestations qui se sont déroulées un peu partout en France.

D’ailleurs, de son côté, Emmanuel Macron est conscient que cette réforme suscite de désaccord. Toutefois, malgré tout, son projet va bel et bien voir le jour. Pour essayer d’apaiser la tension, L’État a annoncé une bonne nouvelle. Il s’agit d’une revalorisation. Plus précisément, cette hausse concerne ceux qui touchent le minimum contributif ou Mico.

Cette revalorisation de pension s’adresse à près de 1,8 million de retraités. En contrepartie, ils doivent se conformer à certaines règles. Tout d’abord, le bénéficiaire doit avoir une retraite personnelle au taux maximum de 50 %. Ensuite, il faut cotiser 120 trimestres.

Erreur dans les dossiers de retraite

Prépare les dossiers de retraites peut parfois s’avérer complexe. Il faut un maximum de concentration. D’ailleurs, afin de ne pas se confronter à des mauvaises surprises, il est conseillé de commencer le plus tôt possible.

Selon la Cour de Compte, une erreur sur huit en moyenne se trouve dans les dossiers de retraite. De son côté, le cabinet de conseil spécialisé en retraite, Oréa Concept, a décelé que 9 relevés sur 10 comportaient au moins cinq erreurs.

Les plus courants concernent les montants des salaires et les trimestres. Pour éviter une réduction sur le montant de retraite, il est essentiel de les corriger auprès de l’Assurance retraite. Il paraît qu’en 2022, les caisses de retraite ont fait la révision de droit de plus de 274 000 dossiers et 174 000 de services. Il est donc temps de réduire ces chiffres.

La rectification de l’erreur dans les dossiers de retraite peut se faire sans sanction. Par contre, il faut expliquer qu’il y a eu une méconnaissance de la règle. Ou qu’il s’agit de la première erreur que vous avez commise. Vous pouvez éviter de vous faire sanctionner en corrigeant vous-même votre situation après avoir reçu l’approbation de l’Assurance retraite. Vous devez également affirmer que vous n’avez nullement l’intention de frauder.