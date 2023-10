Énorme carton chez Lidl avec cette paire de baskets inspirée d’une marque célèbre vendue à moins de 13 euros

Lidl fait un énorme carton avec cette paire de baskets inspirée d’une marque célèbre. Pour avoir ces baskets ultra-tendances et comfy, il n’est pas nécessaire de dépenser trop d’argent. Elle est disponible à moins de 13 euros.

Les bons plans de Lidl pour soutenir les Français face à l’inflation

Pour des produits de qualité et abordable à tous, Lidl est l’enseigne à choisir. Depuis que l’inflation a sévi le pays, elle ne cesse de faire plaisir à sa clientèle avec des offres le moins chères. D’ailleurs, elle prend soin du pouvoir d’achat des consommateurs afin qu’ils puissent se faire plaisir.

D’ailleurs, on retrouve des offres exceptionnelles chez Lidl chaque mois. Par exemple, il est possible de gagner des cadeaux de Noël via un tirage au sort. D’ailleurs, l’intérêt principal du discounter est d’offrir des produits de qualité à prix abordable et qui convient à tous les budgets.

L’enseigne allemande propose donc des produits alimentaires dans ses rayons. Tout comme les grandes marques nationales. Mais attention, toujours avec des prix le moins chers. Par ailleurs, Lidl propose également une large gamme de vêtements. Ainsi, les hommes, femmes et enfants peuvent profiter des offres à petit prix afin de renouveler leur garde-robe.

C’est le cas de cette veste anti-froid indispensable avec la saison froide qui va arriver dans quelques mois. Cette veste coupe-vent zippée est la pièce idéale pour se tenir au chaud.

Énorme carton chez Lidl avec cette paire de baskets

Cette fois encore, Lidl frappe fort avec une paire de baskets ultra-branchée. Elle est faite à partir de toile et calque parfaitement les célèbres Converse. Ainsi, la marque met à la disposition de sa clientèle trois couleurs tendance et qui vont certainement plaire aux fans de mode. En effet, il y a les baskets en blanc, rose ou jaune.

D’ailleurs, ces baskets ont tout pour plaire avec sa semelle extérieure légère. Cette particularité offre une sensation de confort optimal. De surcroît, les pointures vont de 36 à 41. Mais son plus est surtout qu’il va parfaitement avec n’importe quelle tenue que ce soit des jupes ou des pantalons. Pour un look parfait ? Optez pour cette paire de baskets qui est un énorme carton chez Lidl. Attention !!! Pour profiter de ces chaussures, elles sont vendues à 12,99 euros seulement. Alors qu’attendez-vous pour faire une bonne affaire tout en étant stylé et branché ?