Effondrement du courant océanique : des conséquences désastreuses sur le climat européen, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme

Les scientifiques s’inquiètent sur l’effondrement du courant océanique. Selon une récente étude, le climat de l’Europe serait menacé.

Effondrement du courant océanique, les résultats d’étude inquiètent

Le climat est devenu une source grandissante d’inquiétudes à travers le monde. D’ailleurs, l’Europe ne fait pas exception aux changements climatiques. Récemment, une étude de l’université de Copenhague a attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Elle révèle une situation désastreuse qui pourrait frapper l’Europe dans les années à venir.

Selon cette étude, l’AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), le courant océanique régulateur du climat européen, pourrait s’effondrer. Cette situation pourrait se produire en raison des émissions de gaz à effet de serre. Donc, cet effondrement du courant océanique aurait des conséquences radicales. Il y a de fortes chances que l’Europe va se confronter à un climat nettement plus froid.

En effet, ces résultats sont d’une grande préoccupation pour les scientifiques. L’étude suggère une probabilité de 95 % sur l’effondrement du courant océanique entre 2025 et 2095. De manière encore plus alarmante, les scientifiques envisagent une échéance potentielle plus rapprochée, dès 2057.

Le climat de toute la planète menacé

La perspective d’un potentiel effondrement du courant océanique AMOC représente une nouvelle menace inattendue pour le climat européen. Si ce courant océanique essentiel venait à s’effondrer, l’Europe pourrait être confrontée à un bouleversement climatique sans précédent. Effectivement, une partie de ce continent se plongerait donc dans un froid glacial.

Les conséquences sur la planète seraient davantage désastreuses. La majorité de la planète va continuer à se réchauffer et les températures deviendraient extrêmes dans les régions tropicales.

Ce scénario est particulièrement inquiétant. Surtout au vu du contexte actuel de réchauffement climatique mondial. En outre, les États-Unis, notamment sur la côte est, pourraient également faire face à une hausse du niveau de la mer en cas d’effondrement de l’AMOC.

À noter que cette étude de l’université de Copenhague contredit les rapports d’étude du Giec. Ce dernier ne prévoit pas un effondrement du courant océanique d’ici à la fin du siècle. Cependant, les chercheurs danois attirent l’attention sur l’urgence d’agir face aux émissions de gaz à effet de serre pour éviter ce scénario potentiellement catastrophique.