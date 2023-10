Economiser 300 euros sur la facture de chauffage : ce boitier est l’accessoire idéal

Suite à l’inflation, de nombreux Français sont à la recherche de nouvelle méthode qui permet de réduire ses dépenses financières surtout pour la facture de chauffage. Néanmoins, il existe un outil qui permet de faire des économies.

Économiser 300 euros sur la facture de chauffage avec ce boitier

Les utilisateurs ont connu dernièrement une augmentation du montant de leur facture de chauffage. Alors que certain font très attention à leurs dépenses d’autres cherchent à tout prix le moyen de la réduire. Dans ce sens, l’entreprise Voltalis a décidé de concevoir un boitier très innovant. Grâce à cet outil, les consommateurs verront le montant de leur facture de chauffage réduire de 300 euros.

Voltalis espère fournir ses boitiers aux 3 millions de foyers en Europe. Le thermostat connecté s’accorde avec n’importe quel type de chauffages électriques et ne coute aucun centime. Pour pouvoir bénéficier des bienfaits de l’appareil, il faut appeler directement le fournisseur. Une fois avisé, l’entreprise envoie son technicien pour faire l’installation en 2 heures 30 mn en moyenne.

Un produit innovant, mais simple d’utilisation

Ce produit a été conçu dans le but de maintenir la facture de chauffage. En outre, des éléments de commande et de communication sont mis en place sur les radiateurs. Une fois l’ensemble installé, l’entreprise enverra des informations à l’utilisateur qui lui permettront d’utiliser l’application MyVoltalis. Le logiciel est accessible via son PC, Mac, IPhone ou bien Android.

Les utilisateurs auront l’opportunité de commander à distance leur radiateur. Selon le fabricant, leur client pourra effectuer jusqu’à 15% d’économies sur leur facture. D’après le tarif règlementaire de 2023, la baisse de consommation est d’environ 300 euros pour un foyer qui consomme 10 000 kwh par année.

La politique de Voltalis

Cependant, beaucoup s’interrogent, de quelle manière l’entreprise gagne-t-il de l’argent alors qu’il offre gratuitement ses produits. En effet, la société récupère ses indemnités lors de l’optimisation de la consommation de l’énergie.

En effet, Voltalis opère sous la revendication de ses clients, qui veulent réduire leur consommation d’énergie. Entre autres, les industriels n’auront pas le besoin d’accroître leur production d’énergie. Voltalis le rend service en réduisant la consommation des foyers. C’est donc par le biais des industries que la société gagne son indemnisation.