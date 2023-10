Eau micellaire : son utilisation peut être dangereuse selon 60 millions de consommateurs

L’eau micellaire est un produit de beauté utilisée pour nettoyer la peau. Cependant, 60 millions de consommateurs a cassé l’ambiance avec sa récente découverte. À vrai dire, cette lotion très utilisée dans le monde présente un danger pour la santé des utilisateurs. Voici les mises en garde du magazine.

L’eau micellaire : indispensable pour nettoyer la peau

Parmi les produits les plus prisés pour nettoyer le visage, on retrouve normalement l’eau micellaire. Elle devient même indispensable pour la routine de beauté. La lotion aide à nettoyer parfaitement le visage et de retirer les résidus de maquillage.

Ce qui fait son succès reste également qu’elle est facile et simple à utiliser. Par conséquent, il devient le must have de tous les fans de beauté. Ainsi, afin de donner satisfaction aux consommateurs, de nombreuses marques cosmétiques se sont ruées vers la production de l’eau micellaire. Cela fait un large choix de ce produit dans les rayons des supermarchés ou dans les pharmacies.

Cependant, la réputation de cette eau micellaire va prendre un coup. Dernièrement, 60 millions de consommateurs a lancé une alerte contre cette lotion. En effet, certaines sont dangereuses pour la santé.

60 millions de consommateurs lance l’alerte

Les produits cosmétiques deviennent la cible des défenseurs des consommateurs depuis quelques années. En effet, récemment, 60 millions de consommateurs a mis en garde les consommateurs contre les dangers de l’eau micellaire.

Malheureusement, les produits pointés du doigt appartiennent à plusieurs marques. Concrètement, cette lotion contient des produits dangereux pour la santé. Il s’agit du polyaminopropyl biguanide qui est cancérigène. Pour savoir si le produit en question présente un problème, il suffit de lire les étiquettes.

Selon la révélation des experts, l’eau micellaire de Diadermine contient 16 produits problématiques. Tandis que celle de Bioderma en a 10. Par ailleurs, pour se conformer aux normes, ce produit dangereux est utilisé en petite quantité.

Dans ce sens, il faut utiliser cette lotion avec modération puisque l’utilisation excessive de ce produit peut augmenter les risques. Pour finir, il faut surtout à éviter de rincer le visage avec de l’eau.

Des alternatives naturelles moins risquées

Il n’y a rien de mieux que des produits naturels pour prendre soin de la peau. D’autant plus qu’ils coûtent beaucoup moins cher que l’eau micellaire. Le plus simple est d’utiliser l’huile de Ricin. Elle est réputée comme efficace et sans danger pour la peau.

Par ailleurs, il est également efficace d’utiliser de l’huile d’avocat ou de jojoba pour se démaquiller. De surcroît, elle permet d’hydrater la peau en profondeur.