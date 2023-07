Eau du robinet cancérigène, voici la liste de tous les départements concernés

publicité

Faut-il boire sans crainte l’eau du robinet dans toute la France ? Depuis quelque temps, l’eau courante devient la source de toute inquiétude. L’ eau de robinet est contaminée. Il se murmure qu’elle est même cancérigène dans plusieurs départements. Voici la liste complète.

Vigilance est de mise à propos de l’eau de robinet

La dégradation de la qualité de l’eau du robinet dans certaines régions de France est une source de préoccupation. Des cas de contamination ont été signalés. C’est d’ailleurs ce qui est passé à Thuel. En effet, le réseau d’eau potable a connu de sérieux problèmes. Les habitants ont constaté une détérioration de la qualité de l’eau. Dans ce sens, ils ont décidé de ne plus la consommer depuis plusieurs mois.

Une étude a donc démontré que l’eau du robinet contenait des particules nocives. Par exemple, des métabolites et des parasites. Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS), les quantités de métabolites atteignent 8,35 μg/L. À noter que la norme est de 3 μg/L.

Par conséquent, la préfecture a demandé à la ville de réduire la consommation d’eau du robinet à des fins alimentaires. La raison serait le taux élevé de métabolites, un pesticide utilisé dans la culture de betteraves.

Depuis, l’étude sur cette situation préoccupante s’est multipliée. Une étude basée sur les données de l’Anses, publiée le 30 juin, révèle que les réseaux d’eau potable de près de 40 villes contiennent des traces de solvants ou d’explosifs. De nombreux autres réseaux d’eau présentent également des polluants.

Quels sont les départements concernés ?

D’après les résultats des études, certaines régions de France sont plus touchées que d’autres par la contamination de l’eau du robinet. Les régions du nord et de l’ouest sont particulièrement concernées. C’est également le cas du Rhône. Des traces de pesticides ont été détectées.

Des villes telles que Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), Mareil-sur-Mauldre (Yvelines) et Perrigny-les-Dijon (Côtes-d’Or) rencontrent également des problèmes de qualité de l’eau potable. Dans cette situation alarmante, il est important de faire preuve de prudence pour éviter les risques pour la santé. Il est important de laisser couler l’eau du robinet pendant quelques secondes. Le mieux serait également de filtrer l’eau pour éliminer autant que possible les solvants, les polluants et les explosifs.

François Veillerette, porte-parole de l’ONG Générations Futures, souligne le manque de surveillance et d’action des autorités concernant les risques liés aux pesticides. Il met en avant le besoin de moyens financiers pour développer des méthodes d’analyse dans les laboratoires des agences de l’eau. Par contre, cela nécessite un gros budget parce qu’il coûte très cher. Quel moyen disposera l’État pour améliorer la qualité de l’eau ? Une affaire à suivre…