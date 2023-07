Eau contaminée : voici les 9 régions victimes d’une contamination au dioxane

publicité

Un nouveau scandale vient d’être révélé. L’eau serait contaminée dans 9 régions de France. Un solvant considéré comme cancérigène est découvert dans les nappes phréatiques. Il s’agit du dioxane.

Eau contaminée : une alerte lancée

Le quotidien des Français serait perturbé à cause de cette nouvelle. En effet, si l’eau portable française est qualifiée comme sûre et sans danger, désormais ce ne serait plus le cas. Selon les analyses des spécialistes, certaines substances se trouvent dans l’eau du robinet. Dans ce sens, l’Anses (Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale) a révélé dans leur rapport en avril dernier la présence de chlorothanil.

Par la suite, une alerte est donc lancée parce que l’eau du robinet est contaminée. D’ailleurs, cette révélation a fait beaucoup de bruit au sein de la société. Cependant, ce n’est pas la seule substance dangereuse découverte.

L’eau potable contaminée par le dioxane

À la suite de cette révélation mentionnant que l’eau potable française est contaminée, de nombreux médias se sont intéressés sur la question. Le Parisien a donc fait quelques recherches sur les autres substances présentes dans l’eau. Ainsi, il a réussi à conclure qu’il y avait ce qu’on appelle le 1,4 -dioxane. Par ailleurs, l’investigation a également confirmé sa présence dans 20 villes françaises.

À noter que ce solvant est potentiellement cancérigène pour l’homme. L’étude a également démontré qu’elle est présente dans les nappes phréatiques de neuf régions. À titre d’information, cette substance entre dans la préparation de peinture, de vernis, des déodorants, des shampoings, des cosmétiques et des pesticides depuis 1960. Par ailleurs, l’industrie pharmaceutique, textile et papetière utilise également ce produit.

Que savons-nous sur le dioxane ?

C’est clair, les différentes agences sanitaires mondiales appréhendent les conséquences de la consommation du dioxane sur la santé. Toutefois, il est à noter qu’il n’existe aucune réglementation sur son utilisation ainsi que sa présence dans l’eau française. Néanmoins, l’Anses a souligné que l’eau dans ces communes reste tout de même de bonne qualité. Par ailleurs, certaines régions sont plus à risques que d’autres à ce solvant.

En effet, l’eau contaminée au 1,4 -dioxane a été détectée dans le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine. De surcroît, selon un document de l’Anses, la région Île-de-France, le Bourgogne-France-Comté et Grand Est n’y échappent pas. Le solvant a été également détecté dans l’eau potable aux Pays de la Loire, l’Occitanie et enfin l’Auvergne-Rhône-Alpes.