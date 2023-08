Du lait en bouteille interdit de vente, rappelé d’urgence et retiré des rayons des magasins

publicité

Le site gouvernemental lance l’alerte concernant ce lait en bouteille interdit de vente. Très à cheval sur les règles d’hygiène et de conservation, ledit produit est vite retiré des rayons dans plus de quatre chaînes de supermarchés. Ce depuis le 31 juillet, le rappel continue, à raison d’un défaut de conception.

Une nouvelle vague de rappel pour du lait en bouteille interdit de vente

Le lait fait partie des produits alimentaires les plus consommés en France. Indispensable au petit déjeuner, il est quasi présent au rayon des produits laitiers. Les consommateurs l’inscrivent sur leur liste de course à chaque fois.

Difficile d’imaginer le nombre de bouteilles de lait vendus à travers toute la France. Le 31 juillet dernier, l’alerte générale est lancée. RappelConso nous apprend qu’il est nécessaire de rapporter le lait en bouteille d’une certaine marque. C’est à cause d’un défaut de fabrication qui risque d’avoir des conséquences sur la santé des consommateurs.

Mais de quel ordre s’agit-il en réalité ? Le défaut de fabrication a entraîné un problème d’étanchéité de quelques produits. Ces bouteilles défaillantes pourront donc causer un caillage du lait à l’intérieur. Ce qui peut, détériorer la qualité du lait en question.

Quelle marque est concernée ?

Le lait en bouteille interdit de vente est de la marque Milsani. La référence du produit rappelé est le lait UHT 1/2 écrémé en bouteille de 1 litre. La date de péremption est le 10 octobre de cette année.

Le lot concerné est le 23134TF tandis que la marque de salubrité est le FR 63-345-002 CE. Les chaînes de magasin ont commercialisé ce produit depuis le 22 mai 2023 et a pris fin le 28 juillet.

On a pu retrouver ce produit dans diverses régions de la France comme le Grand-Est, Provence-Alpes-Côte d’azur et Auvergne Rhône-Alpes. Dans le cas où vous avez acheté le fameux produit, vous êtes prié de le rapporter au plus vite au magasin où vous l’avez acheté.

Le site RappelConso pour protéger les consommateurs

Le Gouvernement a mis en place ce site afin de protéger les consommateurs des éventuels dangers causés par des produits défectueux ou encore périmés. RappelConso regroupe toutes les informations nécessaires sur les produits potentiellement dangereux, et ce, depuis le mois d’avril 2021.

Le site révèle aux consommateurs la liste des produits dangereux et leur fournit également les dangers encourus en cas d’ingestion du produit. Dans ce cas-ci, le défaut était dans la fabrication, ce qui a causé un défaut d’étanchéité de la bouteille. Cela pouvait entraîner des anomalies de conditionnement, qui pouvaient détériorer la conservation du lait en question.