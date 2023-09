Disparition des billets de banque, l’Europe va les remplacer en 2026

Les billets de banque que nous utilisons actuellement pourraient disparaître dans les prochaines années. L’Europe serait d’ailleurs amenée à le remplacer en 2026. Voici les détails de ce changement majeur.

Disparition des billets de banque

Serait-ce la fin des billets de banque tels que nous connaissons ? Après avoir utilisé les billets en euros depuis plus de vingt ans, ils font l’objet d’un changement. La Banque Centrale Européenne prévoit de redonner une nouvelle apparence aux coupures. Selon Christine Lagarde, présidente de la BCE, cette décision a pour but « que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s’en sentir plus proches ».

Les billets que nous utilisons maintenant, avec des bâtiments imaginaires dessus, étaient destinés à représenter l’union symbolique des pays de la zone euro. Mais maintenant, la BCE veut faire des billets qui montrent vraiment la diversité et l’harmonie en Europe.

Les avis du public comptent

Le projet consiste à sortir de nouveaux billets de banque plus sécurisés et respectueux de l’environnement. La BCE a lancé une grande consultation publique pour recueillir l’avis des gens. Ils ont pour mission de choisir le thème central des nouvelles coupures. Ils ont envisagé différentes idées fortes, comme « les mains : ensemble nous construisons l’Europe », « les rivières, l’eau de vie en Europe », et « notre Europe, nous-mêmes ».

En 2024, une étude complémentaire guidera le choix final du thème. De surcroît, il y aura un concours de graphisme. Tout le monde peut y participer pour créer les nouveaux designs de billets. Les Européens auront à nouveau leur mot à dire pour choisir les dessins gagnants.

Un projet pour renforcer l’unité européenne

Le renouvellement des billets est une opportunité spéciale pour renforcer l’unité en Europe. C’est d’ailleurs la raison qui a poussé la BCE à utiliser des images qui touchent tout le monde. Ces billets ne sont pas seulement pour des achats, ils peuvent aussi représenter la culture et les idées de l’Europe. Ce qui démontre que les Européens peuvent vivre en harmonie et en solidarité.

La BCE donne une chance à la population de choisir comment les billets seront faits. Ce qui permet d’exprimer leurs opinions. C’est une manière de faire participer les citoyens, où chacun peut contribuer à décider l’apparence finale de la monnaie européenne.