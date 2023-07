Disparition d’Émile : le maire du village du Haut Vernet partage sa théorie

La disparition d’Émile, un jeune garçon de deux ans et demi fait la une de toutes les actualités. Cela fait environ deux semaines qu’il a disparu dans le village du Haut-Vernet. Le maire partage sa théorie sur cette affaire.

Le mystère autour de la disparition d’Émile

La disparition d’Émile, un petit garçon de 2 ans et demi, suscite un mystère grandissant. Il n’a plus donné aucune signe de vie depuis le 8 juillet dans le Haut-Vernet, un hameau des Alpes-de-Haute-Provence.

Malgré les recherches et les efforts déployés par les autorités et les volontaires, l’enfant reste introuvable. L’affaire reste au point mort ce qui inquiète de plus en plus sa famille et la communauté locale. Les circonstances entourant sa disparition restent floues. Les enquêteurs continuent de chercher des indices pour élucider cette affaire troublante.

Depuis la disparition d’Émile, diverses théories et hypothèses émergent dans le public. Certaines personnes peuvent spéculer sur ce qui aurait pu se passer. Dans ce sens, des médiums ont contacté les enquêteurs en charge de l’affaire pour donner leur version des faits.

Le maire du village du Haut Vernet livre sa théorie

La disparition d’Émile suscite de nombreuses spéculations en raison de l’absence d’indices concrets. Le maire du village du Haut-Vernet, François Balique, a livré sa vision de l’affaire. D’ailleurs, sa théorie est très intrigante.

Selon lui, l’affaire serait liée à un accident impliquant un véhicule qui aurait déraillé et impliqué un tiers. Le maire écarte la possibilité d’un acte criminel. De surcroît, ce dernier est convaincu que le corps du petit garçon n’est pas dans la commune. Surtout que celle-ci a été minutieusement fouillée. Il suppose qu’une intervention d’un adulte, qu’il soit mort ou vivant, a eu lieu.

La gendarmerie envisage également l’hypothèse de l’intervention d’un tiers dans la disparition d’Émile. Jacques Morel, le général de gendarmerie et ancien patron de la section de recherches de Versailles a prononcé un discours dans ce sens. Selon lui, il est peu probable qu’un enfant de deux ans puisse s’égarer seul et parcourir une telle distance. Par conséquent. Ce qui renforce l’idée qu’un tiers pourrait être impliqué dans l’affaire.