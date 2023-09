Discorde au sein de la famille Hallyday : l’histoire sur héritage n’est toujours pas réglée, Joy Hallyday se confie sur leur relation familiale

publicité

Six ans après la disparition de Johnny Hallyday, la discorde au sein de la famille Hallyday est loin d’être résolue. Après une longue bataille judiciaire, il y a eu deux clans. Celui de Laeticia Hallyday et les deux aînés du chanteur, David Hallyday et Laura Smet. En raison de cette situation familiale houleuse, les deux sœurs Joy et Jade ont eu l’occasion de s’exprimer sur ses liens avec les autres membres de sa famille.

Discorde au sein de la famille Hallyday

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s’est éteint à 74 ans. Le Taulier laisse un grand vide pour sa famille et ses fans. Cependant, le clan Hallyday fait parler de lui depuis sa disparition en raison de son héritage. En effet, après une longue bataille judiciaire, leur relation est devenue très tendue.

Sa veuve, Laeticia Hallyday, ne s’entend plus avec les aînés de l’icône de la musique française. Son héritage se trouve d’ailleurs la raison de leur discorde. Même, après un arrangement, leur relation ne s’est pas améliorée. Dans ce sens, David Hallyday et Laura Smet auraient coupé le pont avec leurs sœurs Jade et Joy Hallyday.

Dans une interview datant de 2021, Laeticia Hallyday s’est exprimée sur leur relation. « On a un sentiment d’abandon, mes filles n’existent plus pour eux. Je pense qu’avec le temps, les choses vont s’apaiser… », a-t-elle confié avec regret.

Confidences cash de Joy Hallyday sur leur relation familiale

Vu cette relation qui se détériore, la veuve du chanteur Johnny Hallyday n’a qu’un seul souhait. En effet, elle espère une réconciliation au sein de la famille. Cependant, à en croire les confidences de sa fille Joy, c’est loin d’être gagné. En juillet 2022 sur TikTok, la jeune femme a révélé des tensions familiales au sein de sa famille.

Sa réponse à une internaute a surpris ses abonnés virtuels. Le sujet se rapportait sur son cousin Cameron. En effet, Joy Hallyday a corrigé en disant qu’elle n’avait pas de cousin. Puis, la sœur de Jade a précisé qu’il s’agissait en réalité de son neveu, le fils de David Hallyday. Ce dernier, âgé de 19 ans, est le fruit de l’union du chanteur avec Alexandra Pastor, une héritière monégasque. En revanche, ils ne se parlaient plus.

Ce qui est sûr, cette déclaration souligne les conflits persistants au sein de la famille Hallyday.